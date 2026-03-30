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宣布制裁後 陸外交部：將視情對古屋圭司採取其他懲治措施

聯合報／ 大陸中心／即時報導
賴清德總統本月16日接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行，感謝古屋圭司長期以來推動台日國會交流，並持續展現對台灣的堅定支持。大陸外交部隨即於30日宣布制裁古屋圭司。（圖／取自總統府網站）
賴清德總統本月16日接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行，感謝古屋圭司長期以來推動台日國會交流，並持續展現對台灣的堅定支持。大陸外交部隨即於30日宣布制裁古屋圭司。（圖／取自總統府網站）

大陸外交部30日上午以「同台獨分裂勢力勾連」為由，宣布制裁日本國會眾議員古屋圭司。大陸外交部發言人毛寧隨後在下午的例行記者會上表示，中方還將視情對古屋圭司採取其他一切必要的懲治措施。

大陸外交部30日上午發布新聞稿表示，古屋圭司不顧中方強烈反對多次「竄台」，同台獨分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

為此，依據大陸《反外國制裁法》相關規定，中方決定對古屋圭司採取以下反制措施：凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

央視新聞報導，毛寧在30日下午例行記者會回答相關提問時表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。中方已就古屋圭司「竄訪中國台灣地區」，向日方提出嚴正交涉。

毛寧表示，在日本領導人發表涉台「謬論」後，中方多次闡明嚴正立場，但古屋圭司仍不收斂、不收手、不知止，執意同台獨分裂勢力持續勾連滋事，嚴重干涉中國內政，嚴重侵害中方主權和核心利益。

毛寧說，針對古屋圭司的惡劣行徑，中方發布外交部令公布反制措施，對其加以懲戒，以儆效尤。中方還將視情對其採取其他一切必要的懲治措施。

此外，有媒體問，日本駐巴西大使在最近的一次訪談中表示，日本願意解決其與中國在台灣問題上的外交緊張關係，並致力於穩定兩國關係。毛寧回應稱，台灣問題是中國內政，一個中國原則是中日關係的政治基礎，對話應當建立在尊重對方、恪守共識的基礎上，不能一邊要求對話，一邊損害對方的核心利益。

毛寧再度要求日方應當「反思糾錯」，恪守中日四個政治文件和自身所作承諾，以實際行動展現對話的誠意。

央視 毛寧 日本 古屋圭司 中國 台灣問題

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