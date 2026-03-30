來台獲賴清德接見…大陸宣布制裁日本眾議員古屋圭司 凍結財產並不准入境

再有日本政治人物遭中國大陸制裁。3月30日，大陸外交部發布《關於對日本國會眾議員古屋圭司採取反制措施的決定》，決定凍結日本眾議員古屋圭司在大陸的動產、不動產；禁止和中國境內的組織和個人交易；不准其入境中港澳。

據央視新聞報導，外交部的決定稱，日本國會眾議員古屋圭司不顧中方強烈反對多次竄台，同「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背「一個中國」原則和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第六條、第九條、第十五條之規定，中方決定對古屋圭司採取以下反制措施：

一、凍結其在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；

二、禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；

三、對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

本決定自2026年3月30日起施行。

報導稱，古屋圭司（FURUYA Keiji），男，1952年11月1日生，日本籍。

據總統府新聞稿，總統賴清德3月16日上午曾接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行。古屋圭司說，為防止「台灣有事」等衝突發生，日本將持續與共享相同價值的國家加強合作，共同守護台灣及其民主，維護台海的和平與安全。

大陸外交部曾於2025年9月8日宣布制裁現任日本維新會籍參議院議員石平；2025年12月15日，大陸外交部又宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。