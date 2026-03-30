網熱傳影片！中國前總理溫家寶現身北京 滿頭白髮、精神狀態良好

據網路上流傳影片，83歲的前中國國務院總理溫家寶近日現身位在北京的中國科學院。影片中的溫家寶滿頭白髮，精神狀態良好，面帶笑容，向圍觀的民眾揮手。

據網上流傳片段，久未露面的溫家寶27日現身位在北京市朝陽區的中國科學院地理科學與資源研究所。影片顯示，溫家寶在數人陪同下從大樓離開，當他走向其專車時，多次向兩側圍觀的民眾抱拳及揮手致意。

溫家寶滿頭白髮，精神狀態良好，步履輕快。有圍觀民眾揮手並叫「總理好」，舉起手機拍攝。

溫家寶身旁有多名保安及工作人員，他一度想登上其中一輛車，經工作人員提醒才轉身走往正確的座駕，上車前仍向民眾揮手。車隊共有4輛車。

中國科學院及有關方面均未披露此次活動。

溫家寶的學經歷與地質學有濃厚淵源。1960年代，他畢業於中國地質大學前身的北京地質學院大學部及研究生部。1968年被調往甘肅，歷任省地質局幹部，直到1982年調入中央，曾任地質礦產部副部長。1985年升任中共中央辦公廳副主任，才逐漸接近權力核心。2003年到2013年間，他出任中國國務院總理。

去年9月中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念日，中國官媒央視新聞的直播畫面，拍攝到多名前國家領導人出席在天安門廣場舉行的閱兵儀式，包含溫家寶等人。