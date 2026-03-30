快訊

日本第一人！村上宗隆生涯前3場開轟 MLB官網：大聯盟很容易？

「鄭習會」來了！國民黨主席鄭麗文敲定4月7日訪問大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

網熱傳影片！中國前總理溫家寶現身北京 滿頭白髮、精神狀態良好

中央社／ 台北30日電
久未公開露面的83歲中國國務院前總理溫家寶，近日被拍到現身北京，他滿頭白髮、精神良好，沿途多次向民眾抱拳及揮手致意。(視頻截圖)
久未公開露面的83歲中國國務院前總理溫家寶，近日被拍到現身北京，他滿頭白髮、精神良好，沿途多次向民眾抱拳及揮手致意。(視頻截圖)

據網路上流傳影片，83歲的前中國國務院總理溫家寶近日現身位在北京的中國科學院。影片中的溫家寶滿頭白髮，精神狀態良好，面帶笑容，向圍觀的民眾揮手。

據網上流傳片段，久未露面的溫家寶27日現身位在北京市朝陽區的中國科學院地理科學與資源研究所。影片顯示，溫家寶在數人陪同下從大樓離開，當他走向其專車時，多次向兩側圍觀的民眾抱拳及揮手致意。

溫家寶滿頭白髮，精神狀態良好，步履輕快。有圍觀民眾揮手並叫「總理好」，舉起手機拍攝。

溫家寶身旁有多名保安及工作人員，他一度想登上其中一輛車，經工作人員提醒才轉身走往正確的座駕，上車前仍向民眾揮手。車隊共有4輛車。

中國科學院及有關方面均未披露此次活動。

溫家寶的學經歷與地質學有濃厚淵源。1960年代，他畢業於中國地質大學前身的北京地質學院大學部及研究生部。1968年被調往甘肅，歷任省地質局幹部，直到1982年調入中央，曾任地質礦產部副部長。1985年升任中共中央辦公廳副主任，才逐漸接近權力核心。2003年到2013年間，他出任中國國務院總理。

去年9月中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念日，中國官媒央視新聞的直播畫面，拍攝到多名前國家領導人出席在天安門廣場舉行的閱兵儀式，包含溫家寶等人。

北京 溫家寶 影片

延伸閱讀

兩岸快遞／陸成熟製程大擴張 兩年後全球市占衝42％

大陸補教名師張雪峰出殯 大批民眾自發送行

中東戰火持續 大陸國防部派團赴歐洲舉行機制對話

國際衝擊 博鰲論壇估亞洲經濟增4.5%

相關新聞

宋濤：習近平邀請鄭麗文4月7日-4月12日訪問中國大陸

根據中國官媒新華社報導，中共中央台灣工作辦公室主任宋濤今天表示，中共中央和中共總書記習近平歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率中...

解放軍黃岩島海空戰備警巡 多艘新艦南海實戰化訓練

中共解放軍南部戰區29日組織海空兵力，於黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，重申黃岩島是中國固有領土。另，南部戰區海軍近日還將婁底艦、湖北艦、石河子艦等多艘新入列艦艇組成編隊，於南海開展實戰化訓練，加快艦艇整體作戰能力生成。

網熱傳影片！中國前總理溫家寶現身北京 滿頭白髮、精神狀態良好

據網路上流傳影片，83歲的前中國國務院總理溫家寶近日現身位在北京的中國科學院。影片中的溫家寶滿頭白髮，精神狀態良好，面帶...

維護安全 北京全域控管無人機

中國大陸北京市以「首都低空安全面臨挑戰」為由，公布史上最嚴無人機管理新規，五月一日起所有室外飛行活動都需申請，成為大陸首個實質上限制個人買賣、運輸及飛行無人機的城市，將來違規攜帶無人機進北京者，將被移交警方處理。專家解讀，北京無人機新規恐衝擊民間無人機市場，相關應用也將逐步進入冰點。

北京嚴管無人機 日本禁令防恐攻威脅

大陸北京五月實施無人機新規，所有室外飛行活動都需申請，等同實質禁止個人使用無人機。事實上包含美國紐約、華盛頓特區，以及倫敦、巴黎、東京等大都市，早就實施嚴格的無人機限飛令。

中歐安全對話 籲陸促俄停火

在國際安全局勢持續升溫之際，中國大陸與歐洲安全對話同步展開。央視新聞指，大陸國防部近日派團赴歐，分別與歐盟、北約及瑞士舉行多場防務對話；歐洲對外行動署也指，雙方近日舉行第十五次中歐安全與防務諮商，議題涵蓋俄烏戰爭、印太局勢及伊朗情勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。