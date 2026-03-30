解放軍黃岩島海空戰備警巡 多艘新艦南海實戰化訓練

中共解放軍南部戰區29日組織海空兵力，於黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，重申黃岩島是中國固有領土。另，南部戰區海軍近日還將婁底艦、湖北艦、石河子艦等多艘新入列艦艇組成編隊，於南海開展實戰化訓練，加快艦艇整體作戰能力生成。

據央視新聞報導，3月以來，解放軍南部戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，依法依規開展跟蹤監視、警告驅離，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

與此同時，南部戰區海軍多艘新入列艦艇近日也組成編隊，於南海開展實戰化訓練。央視報導，本次訓練著眼新接艦艇人員新、裝備新、人裝磨合新的特點，重點抓實方案預案、操演計劃、安全措施、應急處置，全流程、精準式實施指導，帶領駐訓骨幹深研裝備作戰使用，推動人裝快速磨合。

報導還稱，訓練期間，編隊將海上各艦互為條件組訓施訓，靈活將航行操縱、艦艇損管、航行補給、立體輸送、輕武器射擊等多類型訓練課目融入海上演練全過程，強化各級指揮員的組織指揮能力，持續提升訓練效益。

儘管中菲在南海的緊張對峙持續，雙方仍持續透過外交途徑展開斡旋。據大陸外交部新聞稿，3月28日，大陸外交部副部長孫衛東同菲律賓副外長、東協事務高官艾雷拉-林在福建泉州共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第11次會議。

新聞稿稱，雙方就南海形勢坦誠、建設性地交換了意見。中方就菲方近期涉海侵權挑釁和煽宣炒作提出嚴正交涉，要求菲方言行一致，切實回到通過對話協商處理涉海問題的正確軌道，為穩定雙邊關係營造有利條件和氛圍。

大陸外交部表示，雙方探討了海上執法、海洋科技等領域合作，並取得積極進展，同意加強涉海溝通對話，妥善管控海上局勢，穩步深化各領域務實合作，並同其他東協國家一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成「準則」，共同維護南海和平穩定。

中菲兩國外交、國防、自然資源、海警等部門代表參加此次會議。