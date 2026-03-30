北京嚴管無人機 日本禁令防恐攻威脅

大陸北京五月實施無人機新規，所有室外飛行活動都需申請，等同實質禁止個人使用無人機。事實上包含美國紐約、華盛頓特區，以及倫敦、巴黎、東京等大都市，早就實施嚴格的無人機限飛令。

紐約市區幾乎全面禁止起降，僅少數指定公園允許；華盛頓特區白宮、國會等核心區為永久禁飛區；東京絕大多數地區原則上禁止無人機飛行，另包含機場周邊、重要設施、公園等亦禁止飛行。

去年底，日本警視廳以無人機性能提升、恐攻威脅增強為由，擬在今年提交「小型無人機等飛行禁止法」修正案，建議把禁飛區從首相官邸等設施周邊約三百公尺擴大至約一千公尺。目前該法規定首相官邸、皇宮、核電廠、機場、自衛隊設施等上空及周邊原則上禁止無人機等飛行。

早在二○一五年初，就曾發生美國白宮南草坪有小型無人機闖入，經查是一名政府雇員喝醉後操作不當所致；同年，法國巴黎的艾菲爾鐵塔、協和廣場等市中心的地標建築，也連續出現可疑無人機，還有半島電視台記者因在巴黎操控無人機被捕，促使各方關切無人機安全隱憂。目前巴黎市行政區被劃定為禁飛區，知名地標如艾菲爾鐵塔、羅浮宮、凱旋門等均有嚴格管制。

英國的機場也發生過「無人機之亂」。二○一八年十二月十九日，蓋特威克機場遭無人機闖入禁航區，迫使當局連續三日關閉機場，影響逾七百趟航班、十二萬名旅客；翌年初，希斯洛機場跑道也因相同原因關閉一個半小時。目前英國禁止在機場周圍一公里及人口密集區飛行無人機，違者最高可判五年徒刑。另倫敦市中心大部分區域、特別是西敏寺、白金漢宮周邊屬限制空域，未經許可嚴禁飛行。