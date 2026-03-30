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維護安全 北京全域控管無人機

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸北京市祭出史上最嚴無人機管理新規，等同實質限制個人使用無人機，但特定用途包括反恐維穩、救災及科研等，可申請使用無人機。圖為福建消防人員操控無人機，進行定點拋投救生演練。新華社
大陸北京市祭出史上最嚴無人機管理新規，等同實質限制個人使用無人機，但特定用途包括反恐維穩、救災及科研等，可申請使用無人機。圖為福建消防人員操控無人機，進行定點拋投救生演練。新華社

中國大陸北京市以「首都低空安全面臨挑戰」為由，公布史上最嚴無人機管理新規，五月一日起所有室外飛行活動都需申請，成為大陸首個實質上限制個人買賣、運輸及飛行無人機的城市，將來違規攜帶無人機進北京者，將被移交警方處理。專家解讀，北京無人機新規恐衝擊民間無人機市場，相關應用也將逐步進入冰點。

北京市人大常委會法工委副主任熊菁華稱，「作為首都，北京的低空安全面臨更多挑戰，加強無人駕駛航空器管理更加迫切」。

大陸空中交通管理機構確定，北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，管制空域飛行活動需經空中交通管理機構批准。

北京日報指出，北京市無人駕駛航空器管理規定本月廿七日經由北京市人大常委會表決通過，將自五月一日起實施。新規明確，北京全域劃為無人機管制空域，所有室外飛行活動均須提出申請。這意味著個人使用無人機的行為被實質禁止。

新規同步對無人機「生產、銷售、運輸」全鏈條加強管制。規定禁止非法製造、組裝或改裝無人機，也不得破解系統；同時，禁止在北京行政區內販售、出租無人機及其核心零組件，並全面禁止透過鐵路、航空、公路運輸、寄送或私人車輛等方式攜帶入境；僅限已完成實名登記並經核實的既有設備可例外攜帶。

在核心零組件方面，北京市公布試行名錄，將機身結構、飛控系統、通訊系統與動力系統等四大系統、共十七項關鍵部件納入管制，以降低無人機擴散風險。

此外，電商與實體業者須配合新規落實管控，若發現違規交易須通報主管機關；跨省客運及進北京交通也將加強安檢，一旦查獲違規攜帶，將移送公安處理。

在存放管理方面，新規明定，全市不得新設無人機及核心部件存放場所，六環內全面禁止設置，六環外則須通過安全評估。若同一地點存放超過三架整機或十件核心部件，即被認定為「存儲場所」，須納入管理。對既有無人機，北京要求所有人須在期限內完成實名登記與資訊核實，並向所在地派出所辦理。經核實設備可依法存放與攜帶進出北京；若發生轉讓、遺失或損毀，也須主動通報變更或註銷。

不過，新規仍為特定用途保留空間，包括反恐維穩、救災、重大活動，以及教學、科研、農林作業與體育競賽等，在通過安全評估後，仍可申請使用無人機。官方並規畫在延慶區設立專用飛行場地，未來將在確保安全前提下有序開放；農林用途則限定於六環外作業區域，並須符合高度、速度與重量等技術限制。

新加坡聯合早報引述上海長三角新興高端促進中心低空經濟首席研究員李剛的微信公眾號指出，新規意味著北京將全面關閉消費級無人機市場，行業級應用也會逐步進入冰點。

北京 無人機 空中交通

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