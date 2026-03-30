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三歲以下 育兒補貼資金規模 廣東第一高

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸二○二五年首次推出育兒補貼制度，對三周歲以下嬰幼兒每月發放人民幣三百元財政補貼。圖為廣東汕頭市一間幼兒園課堂情況。（新華社）
大陸二○二五年首次推出育兒補貼制度，對三周歲以下嬰幼兒每月發放人民幣三百元財政補貼。圖為廣東汕頭市一間幼兒園課堂情況。（新華社）

大陸二○二五年首次推出育兒補貼制度，對三周歲以下嬰幼兒每月發放三百元（人民幣，單位下同）財政補貼，中央與地方共同承擔約九成與一成的資金。隨著政策落地，二○二五年各省獲得的中央財政補助規模首次對外披露，大陸財政部公開資料顯示，廣東、河南、四川位居前三。

第一財經指出，大陸去年首次實施育兒補貼制度，對三周歲以下嬰幼兒，按每月三百元標準發放財政補貼。近日大陸財政部披露的二○二六年中央財政預算「部分轉移支付項目分地區情況表」（下稱情況表）首次公開了二○二五年中央對三十一個省分育兒補貼補助資金規模及今年預算數。

情況表顯示，二○二五年大陸中央財政育兒補貼補助資金總規模為九○三點五八億元，其中廣東獲得九十點五八億元，位居各省之首；河南拿到七十二點八一億元，緊隨其後；四川分得六十八點四億元，排在第三位；山東獲得五十五點六九億元，位列第四。其餘省分中，廣西、貴州、河北、湖南、雲南獲得資金在四十億至五十億元之間，安徽、江蘇、江西、湖北在三十億至四十億元，其餘地區低於三十億元。

報導稱，各地獲得中央財政育兒補貼規模主要取決於兩因素：一是符合補貼標準的三歲以下嬰幼兒人口數，二是中央財政補貼標準。一般而言，嬰幼兒人口規模越大，獲得資金越多，廣東作為大陸全國的人口第一大省，也是連續七年的第一生育大省，二○二四年出生人口達一一三萬，是大陸唯一出生人口超百萬的省分，因此獲補助最多。

此外，育兒補貼制度實施方案明確，大陸的中央財政將按比例對東部、中部、西部地區補助育兒補貼資金。部分專家認為，中央財政補助比例可能參照東部、中部、西部地區百分之八十五、百分之九十、百分之九十五執行，因此補助比例越高的省分，獲得資金規模也越大。據大陸財政部此前公開資料，育兒補貼資金中約九成由中央財政承擔，地方承擔約一成，省市縣分擔比例依據當地實際情況確定。

情況表指，二○二六年育兒補貼補助資金預算數為九九九點三億元，截至目前已落實到地區八四三點九億元，尚有一五五點四億元待根據申領情況測算下達。從已落實資金分配來看，廣東、河南、四川仍穩居前三位。

此前，大陸國家統計局二月二十八日發布「二○二五年國民經濟和社會發展統計公報」， 二○二五年末人口十四億四八九萬人，比上年末減少三三九萬人。大陸總人口自二○二一年見頂後，已連續四年減少。

規模 財政 廣東

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