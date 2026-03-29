中菲南海摩擦持續 解放軍、大陸海警在黃岩島戰備與執法巡查

中國大陸和菲律賓在南海緊張持續，28日在南海又發生磨擦，雙方互控對方軍艦航行不專業，「危險接近」。中共解放軍南部戰區和中國海警29日表示，當日分別在在「有主權爭議」的黃岩島戰備警巡和執法巡查，並強調「黃岩島是中國固有領土」，中方堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

中共解放軍南部戰區29日下午在微信公眾號發布消息指出，29日，中共人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊海空域展開戰警警巡。

南部戰區強調，「黃岩島是中國固有領土」。自3月以來，戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，「依法依規」進行追蹤監視、警告驅離，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

在此同時，中國海警相隔南部戰區發布上述消息逾十分鐘亦發出消息稱，29日，中國海警在黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。中國海警還指，3月以來，當局持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，「依法依規」處置非法侵權船隻，進一步強化有關海域管控，堅決維護中國領土主權和海洋權益。

中菲雙方近期在南海發生摩擦。解放軍南部戰區新聞發言人翟士臣27日深夜稱，25日，解放軍海軍532艦位中國南沙群島渚碧礁附近管轄海域例行進行巡航活動，遇菲507號艦不顧中方反覆喊話提醒，危險接近中方532艦，干擾532艦正常巡航活動。

他並指責菲方艦艇操作不安全、不專業，極易引發海上意外事件。中方正告菲律賓嚴格管控海空兵力活動，立即停止挑釁冒險行為和抹黑炒作。戰區部隊始終保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權安全和南中國海地區和平穩定。

此外，中新社指出，大陸外交部副部長孫衛東3月28日在福建泉州同菲律賓外交部副部長、東盟事務高官艾雷拉─林共同主持第24次中菲外交磋商。孫衛東表示，中菲是搬不走的近鄰，睦鄰友好是兩國關係歷史主流。一個穩定健康的中菲關係符合兩國和兩國人民的根本利益。