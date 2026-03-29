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闖中國大使館 日本自衛官供稱曾主動向館員搭話

中央社／ 台北29日電

共同社今天引述日本警方消息，指24日闖入中國大使館被捕的日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大供稱，他闖入大使館後先「藏在樹叢中」，並「主動向大使館相關人員搭話」。但報導並沒有提到村田與中國大使館人員搭話的內容。

根據報導，日本警方辦案人員表示，村田晃大供稱，他在闖入中國駐日本大使館前約1個半小時，先抵達使館附近的六本木車站，並在「購物」之後前往大使館。

報導說，村田晃大23日白天就從宮崎縣蝦野市駐地出發，乘坐高速巴士和新幹線抵達東京後，還先在網咖逗留，此後並前往賣場購買刀具。

報導提到，日本警方目前仍在調查事件經過，其中包括今天上午派員前往村田晃大所屬的陸上自衛隊蝦野駐地，並進入他的住處進行搜索。

日本警方透露，村田晃大曾供稱，他闖入中國使館後「希望向大使表達意見。我想的是，如果不被採納，那就自盡，讓外界震驚」，並指他希望中方克制對日本強硬的言論。而警方從大使館院內的樹叢中，發現了疑似是村田攜入、長18公分的刀具。

日本 大使館

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