影／共軍新型護衛艦「石河子艦」首亮相 投入實戰化訓練

中共解放軍南部戰區海軍艦艇新動態再曝光，共軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」27日首次公開石河子艦訓練畫面，顯示這艘新的054A型改進型飛彈護衛艦，已入列共軍南海艦隊。

「中國軍號」27日發文稱，近日，南部戰區海軍某艦艇訓練中心組織婁底艦、湖北艦、石河子艦等多艘新入艦艇組成編隊，進行實戰化訓練。本次訓練期間，編隊將海上各艦互為條件組訓施訓，將航行操縱、艦艇損管、航行補給、立體輸送、輕武器射擊等多類型訓練課目融入海上演習全過程，進一步強化各級指揮官的組織指揮，持續提升訓練效益。

新疆日報則提到，石河子艦舷號為501，是054A型改良型飛彈護衛艦，此次公開亮相，標誌這艘以軍墾名城（新疆生產建設兵團所建城市）石河子命名的戰艦，正式融入海軍作戰體系，以實戰姿態守護「祖國」海疆。同時，這也是繼烏魯木齊艦之後，共軍第2艘以新疆城市命名的現役海軍艦艇。

星媒聯合早報指出，054A型改進型飛彈護衛艦，是中共海軍在成熟的054A基礎上優化而來的主力艦，專注於提升反潛、資訊化作戰及雷達探測能力。該艦換裝了雷達、升級大口徑火炮，並搭載了新型艦載直升機，綜合能力更強。

央視新聞1月時曾報導，054A型護衛艦是054型護衛艦的改進型號，首艦徐州艦於2006年9月30日下水，於2008年服役。建造總數已逐步逼近50艘。搭載32聯裝垂發系統與76公釐隱身艦炮，成為中國大陸首款區域防空護衛艦，也是航母編隊護航核心力量，也是目前共軍海軍主力護衛艦。

大陸軍事觀察員魏東旭表示，054A型護衛艦在前甲板配備有32聯裝的通用飛彈垂發系統，既可以發射防空飛彈，同樣也可以發射其它型號的飛彈。他表示，從054A型護衛艦開始，相信以後所有的大陸國產先進護衛艦都會採用這種通用飛彈垂發單元。一方面可以根據任務需求進行火力的靈活配置，更重要的是可以進一步優化艦艇內部空間，讓彈藥儲存、使用實現功能集成。

魏東旭並指，由於054A型護衛艦前甲板空間較大，火力升級後，主要將前主炮從56毫米口徑升級到100毫米口徑。搭配1130近防速射炮，可構成更多元化、更多層次的防空反導火力攔截體系。他說，未來先進艦炮系統無論針對空中目標、海上目標或沿岸島嶼目標，都能有效打擊。