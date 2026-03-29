快訊

鄭麗文未到凱道聲援柯文哲還被翻舊帳 藍委緩頰：恩怨翻篇、大局為重

被美軍誤認戰力下降？紐時揭伊朗進化「命中率增逾1倍」 有方法突破以防空

彰化「富人區」沒繳電費路燈不亮近一年 縣府：輔導成立管委會

聽新聞
0:00 / 0:00

影／共軍新型護衛艦「石河子艦」首亮相 投入實戰化訓練

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共南部戰區海軍近日組織婁底艦、湖北艦、石河子艦等新入列艦艇編隊進行實戰化訓練。（取自「中國軍號」微博）
中共南部戰區海軍近日組織婁底艦、湖北艦、石河子艦等新入列艦艇編隊進行實戰化訓練。（取自「中國軍號」微博）

中共解放軍南部戰區海軍艦艇新動態再曝光，共軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」27日首次公開石河子艦訓練畫面，顯示這艘新的054A型改進型飛彈護衛艦，已入列共軍南海艦隊。

「中國軍號」27日發文稱，近日，南部戰區海軍某艦艇訓練中心組織婁底艦、湖北艦、石河子艦等多艘新入艦艇組成編隊，進行實戰化訓練。本次訓練期間，編隊將海上各艦互為條件組訓施訓，將航行操縱、艦艇損管、航行補給、立體輸送、輕武器射擊等多類型訓練課目融入海上演習全過程，進一步強化各級指揮官的組織指揮，持續提升訓練效益。

新疆日報則提到，石河子艦舷號為501，是054A型改良型飛彈護衛艦，此次公開亮相，標誌這艘以軍墾名城（新疆生產建設兵團所建城市）石河子命名的戰艦，正式融入海軍作戰體系，以實戰姿態守護「祖國」海疆。同時，這也是繼烏魯木齊艦之後，共軍第2艘以新疆城市命名的現役海軍艦艇。

星媒聯合早報指出，054A型改進型飛彈護衛艦，是中共海軍在成熟的054A基礎上優化而來的主力艦，專注於提升反潛、資訊化作戰及雷達探測能力。該艦換裝了雷達、升級大口徑火炮，並搭載了新型艦載直升機，綜合能力更強。

央視新聞1月時曾報導，054A型護衛艦是054型護衛艦的改進型號，首艦徐州艦於2006年9月30日下水，於2008年服役。建造總數已逐步逼近50艘。搭載32聯裝垂發系統與76公釐隱身艦炮，成為中國大陸首款區域防空護衛艦，也是航母編隊護航核心力量，也是目前共軍海軍主力護衛艦。

大陸軍事觀察員魏東旭表示，054A型護衛艦在前甲板配備有32聯裝的通用飛彈垂發系統，既可以發射防空飛彈，同樣也可以發射其它型號的飛彈。他表示，從054A型護衛艦開始，相信以後所有的大陸國產先進護衛艦都會採用這種通用飛彈垂發單元。一方面可以根據任務需求進行火力的靈活配置，更重要的是可以進一步優化艦艇內部空間，讓彈藥儲存、使用實現功能集成。

魏東旭並指，由於054A型護衛艦前甲板空間較大，火力升級後，主要將前主炮從56毫米口徑升級到100毫米口徑。搭配1130近防速射炮，可構成更多元化、更多層次的防空反導火力攔截體系。他說，未來先進艦炮系統無論針對空中目標、海上目標或沿岸島嶼目標，都能有效打擊。

中共27日首次公開石河子艦訓練畫面。（取自「中國軍號」微博）
中共27日首次公開石河子艦訓練畫面。（取自「中國軍號」微博）

艦艇

延伸閱讀

解放軍首秀隱身仿生「魔鬼魚」潛水器 被指未來海戰霸主

美軍狂射戰斧飛彈轟伊朗代價浮現！中東庫存恐見底、掏空印太戰力

秀肌肉 陸央視曝多款無人軍武

大陸殲-6戰機改裝為無人機 部署鄰近台海基地備戰

相關新聞

影／共軍新型護衛艦「石河子艦」首亮相 投入實戰化訓練

中共解放軍南部戰區海軍艦艇新動態再曝光，共軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」27日首次公開石河子艦訓練畫面，顯示這艘新的054A型改進型飛彈護衛艦，已入列共軍南海艦隊。

解放軍首秀隱身仿生「魔鬼魚」潛水器 被指未來海戰霸主

央視軍事頻道27日播出「無人之競」專題片收官之作「隱身先鋒」，大秀解放軍智能戰力，首次曝光「翱翔」Ⅴ型仿生蝠鱝柔體潛水器在能見度不足1米的水下精準探測模擬爆炸物場景。專家指出，該型仿生蝠鱝（魔鬼魚）實現了聲吶隱身，其無法被識別的能力，潛艇、航母都很難發現它的蹤跡，是未來海戰「霸主」。央視還曝光了中國全自主「無人軍團」，戰力覆蓋陸海空全域，如同科幻電影裡的未來戰場。

世界首創／滬造「遠海浮動島」探索深海 估2030年建成

有「遠海浮動島」之稱的深遠海全天候駐留浮式研究設施項目，日前在上海全面啟動建設。「遠海浮動島」是中國國家重大科技基礎設施建設項目，也是世界首創的超大型深遠海自航科研平台，由上海交通大學承擔實施。該項目具備百噸級大型深海裝備實海試驗能力，可開展萬米全海深科研探索與實驗研究，預計將在2030年建成。有專家表示，該項目可助力中國海洋強國建設。

香港「35+」案囚5年1月 前公民黨黨魁楊岳橋刑滿出獄

「35+」初選案被告之一、前公民黨黨魁楊岳橋28 日清晨出獄。他選擇認罪，法官基於他在黨內具領導地位而調高量刑起點，最後判囚5年1個月。楊在還押期間退黨，並發聯署信籲解散該黨，另指會退出政壇，「當一切過去後，我們只願回歸平淡的做個平凡人」。

中日交惡！「日資高地」江蘇無錫交流活動減少

中國江蘇省無錫市是日企集中地，被視為中日交流橋頭堡。港媒報導，在中日外交風波後，兩地合作交流減少，當地一條日本風情街「拆...

川普稱沙國王儲「不得不對我客氣」 陸官媒批侮辱盟友

中東局勢持續緊張，美國總統川普近日在邁阿密演講中直指沙烏地阿拉伯王儲「沒想到要親我的屁股」，並稱沙國一年前「完蛋」，如今成為「世界上最炙手可熱的國家」，王儲「不得不對我客氣」。具新華社背景的新媒體「牛彈琴」29日批評，川普此番言論粗俗、侮辱盟友，更凸顯其一貫以誇張與輕慢語言彰顯影響力的作風，甚至在美國對伊朗軍事行動的關鍵時刻公然羞辱中東重要盟友，令人震驚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。