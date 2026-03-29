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中日交惡！「日資高地」江蘇無錫交流活動減少

中央社／ 台北29日電
江蘇無錫太湖黿頭渚景區「中日櫻花林」，吸引遊客賞花拍照。新華社
江蘇無錫太湖黿頭渚景區「中日櫻花林」，吸引遊客賞花拍照。新華社

中國江蘇省無錫市是日企集中地，被視為中日交流橋頭堡。港媒報導，在中日外交風波後，兩地合作交流減少，當地一條日本風情街「拆了日式裝置」，今年日方也未受邀參加當地的櫻花植樹活動。

香港明報今天報導，無錫新地假日廣場有一處被民眾稱為「日本風情街」的街區，匯聚各式日本料理店。近日所見，街區仍矗立日式燈籠及牌匾，兩條街道被命名為「一町目」、「二町目」，街區內的日料店則人聲鼎沸。有店舖正改造，圍上寫有「社會主義核心價值觀」的布條遮擋。

當地官員透露，由於中日關係緊張，政府和日本方面的交流合作活動已經大幅減少。所謂的「日本風情街」，日式裝置也「拆得七七八八（零零碎碎）」。

報導說，無錫是賞櫻勝地，中國政府祭出對日本旅遊「禁令」後，不少遊客改道賞櫻。當地櫻花源於跨越近40年的中日民間友好交流歷史，在無錫與日本相模原市1990年共同建造的友好園，園外櫻花盛開，夜晚不少年輕人打卡。

無錫自1988年起每年春季舉辦櫻花植樹活動，今年的植樹活動是在25日舉行，日方團體未獲邀，是除了COVID-19疫情之外首度未出席。

根據企業查詢平台「愛企查」，無錫是中國著名的「日資高地」，截至2024年聚集了超過1285家日本企業，主要集中在汽車製造、電子元件、精密機械等行業，日資密度號稱全中國第一，當地並有多項中日交流友好活動。

去年11月，日本首相高市早苗在國會答詢時，有關「台灣有事」的言論引發中國高度不滿，兩國外交關係惡化至今。

日本旅遊 中日關係 中日 無錫

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