川普稱沙國王儲「不得不對我客氣」 陸官媒批侮辱盟友

中東局勢持續緊張，美國總統川普近日在邁阿密演講中直指沙烏地阿拉伯王儲「沒想到要親我的屁股」，並稱沙國一年前「完蛋」，如今成為「世界上最炙手可熱的國家」，王儲「不得不對我客氣」。具新華社背景的新媒體「牛彈琴」29日批評，川普此番言論粗俗、侮辱盟友，更凸顯其一貫以誇張與輕慢語言彰顯影響力的作風，甚至在美國對伊朗軍事行動的關鍵時刻公然羞辱中東重要盟友，令人震驚。

「牛彈琴」29日發布以「全世界都不敢相信」為題的文章指，「全世界都不敢相信自己的眼睛，更不敢相信自己的耳朵」，在海外社群，很多人第一反應是，「這怎麼可能？美國總統會這樣說嗎？這不會是AI製作的吧？」但確定後，這並非AI製作，而「是特朗普（川普）親口說的，童叟無欺，如假包換」。

文章表示，川普近日在邁阿密一次演講中，談及沙烏地阿拉伯王儲時稱對方「沒想到要親我的屁股」。川普說，一年前沙國是「完蛋的國家」，如今成為「世界上最炙手可熱的國家」，王儲不得不對其客氣，並稱「他最好對我好一點」，「必須這樣做」。

該文稱，「親某人的屁股」在英文中確實有拍馬屁的涵義，「但太侮辱性了，你想想，這是什麼動作，對方是什麼身份」，文章指，權力的傲慢往往從語言的輕慢開始，而語言的輕慢常被誤認為是力量的證明。川普此話一出，不僅沙國和中東譁然，整個世界目瞪口呆。川普言論被認為「不外交」，沙國是美國重要盟友，在石油輸出國組織及伊斯蘭世界具關鍵影響力，王儲薩勒曼事實上掌控國家，「80後」年輕且個性強。各國領導人多尊敬他，惟川普卻偏偏當著全世界公開侮辱。

文章還表示，現在正是美國對伊朗戰爭的關鍵時刻，「時間點更不一般」。按伊朗的指控，美國很多次攻擊，使用的是位於沙國的美軍基地；而為了防止伊朗報復，美國大兵從軍事基地疏散，躲藏在沙國的酒店或其他設施。也就是說，沙國在美國軍事進攻中扮演著重要角色，並保護了不少美國大兵。而沙國曾經的歲月靜好，已一去不復返，而在這樣的節骨眼上，領導人還遭到川普的羞辱，真是前所未有。

該文同時回顧，川普過去曾在關稅戰期間以類似粗俗言語描述日本等盟友。「牛彈琴」稱，川普此次言論再次凸顯其一貫作風，即以誇張表述和粗鄙語言呈現影響力。「還是那句老話，做美國的敵人是危險的，但做美國的盟友卻是致命的。」

文裡也提到，中東石油運不出去，中東經濟一落千丈，中東人們擔驚受怕並時有傷亡。「海灣國家，或許不得不反思：以前，他們歡迎美國大兵進駐，並提供大筆金錢，以為美軍能保護自己安全；哪知道現在，美國惹出的戰爭，讓他們遭受池魚之殃，事實卻是他們在保護美國大兵。」