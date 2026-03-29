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陸國務院總理李強 要求給予雄安新區建設更大支持

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國務院總理李強27日強調，要加大支持雄安新區建設，強化大局觀與執行力，凝聚更大發展合力。圖為23日上午，大陸國家主席習近平在河北雄安新區考察，與雄安新區在建疏解單位幹部代表交流。（新華社）
大陸國務院總理李強27日強調，要加大支持雄安新區建設，強化大局觀與執行力，凝聚更大發展合力。圖為23日上午，大陸國家主席習近平在河北雄安新區考察，與雄安新區在建疏解單位幹部代表交流。（新華社）

大陸國務院總理李強27日強調，建設雄安新區是中共中央作出的重大戰略決策，各方要強化大局觀、執行力，在政策制度創新、重大平台布局、區域經濟合作等方面給予新區更大支持，及時研究新情況、解決新問題，凝聚雄安新區建設發展的更大合力。

據新華社，李強27日主持召開國務院常務會議，學習貫徹中共總書記習近平在深入推進雄安新區高質量建設和發展座談會上的重要講話精神，聽取當前中國服務業發展情況彙報，研究加快建設分級診療體系有關政策措施。

會議強調，建設雄安新區是中共中央作出的重大戰略決策，要把學習貫徹習近平重要講話精神，同貫徹落實黨中央關於雄安新區建設發展的一系列部署結合起來，既要保持戰略定力和歷史耐心，又要有只爭朝夕的緊迫感和幹勁，以務實有力的舉措深入推進雄安新區高質量建設和發展。

會議要求，要聚焦現階段重點任務集中發力，增強北京非首都功能疏解動力和承接引力，一體抓好高質量建設和高效能治理，集聚京津冀等各方面優勢培育現代化產業體系，不斷提升內生發展動力。各有關方面要強化大局觀、執行力，在政策制度創新、重大平台布局、區域經濟合作等方面給予新區更大支持。

會議指，服務業是現代化產業體系的重要組成部分，關係高質量發展和現代化建設全局。要充分挖掘服務業發展潛力，推動生產性服務業朝向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質多樣化便利化發展。

同時，會議稱，要聚焦帶動性強的重點領域，完善政策配套與體制機制，加大財稅、金融、要素保障等支持，擴大服務業市場進入與開放領域，充分釋放市場活力。要形成工作合力，建構服務業發展多元綜合評估指標，充分調動各方面發展服務業的積極性、主動性。

對加快建設分級診療體系有關政策措施，會議指，推進分級診療有利於提高醫療衛生服務體系運行效率，更好滿足群眾就近就便看病就醫。會議要求統籌抓好分級診療體系建設和醫療衛生強基工程實施，以常見病、慢性病為重點引導群眾基層首診，以增強就醫連續性為導向優化轉診服務管理，做好家庭醫生簽約服務，推動醫療衛生服務下沉和基層能力提升。

此前，習近平23日在河北雄安新區考察發表講話強調，要牢牢把握雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地的首要功能定位，保持戰略定力和歷史耐心，進一步解放思想、開拓思路、加強協調、凝聚合力。他並要求以改革創新為引領增強內生髮展動力，以要素資源合理集聚為重點激發新區活力，努力建設新時代創新高地和推動高質量發展樣板。

李強 戰略 習近平

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