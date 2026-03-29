中菲外交磋商 互控軍艦危險航行

大陸與菲律賓關係錯綜複雜，中菲昨天舉行第廿四次外交磋商，據中方發布，菲方重申堅持一個中國政策，台灣問題是中國的內政，不承認台灣是主權國家。但中菲同時在南海又發生磨擦，雙方互控對方軍艦航行不專業，「危險接近」。

中新社報導，大陸外交部副部長孫衛東，二十八日在福建泉州同菲律賓外交部副部長、東盟事務高官艾雷拉─林共同主持第二十四次中菲外交磋商。孫衛東表示，中菲是搬不走的近鄰，睦鄰友好是兩國關係歷史主流。一個穩定健康的中菲關係符合兩國和兩國人民的根本利益。

艾雷拉─林表示，菲方重申一九七五年中菲建交公報精神是雙邊關係的基石，堅持一個中國政策，台灣問題是中國的內政，不承認台灣是主權國家。菲方願同中方持續推進外交對話進程，增進理解信任，妥善管控分歧，推動雙邊關係趨穩向好。

兩人還共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（ＢＣＭ）第十一次會議。雙方就南海形勢坦誠、建設性地交換了意見。中菲兩國外交、國防、自然資源、海警等部門代表參加會議。

中新社報導稱，中方就菲方近期涉海侵權挑釁和煽宣炒作提出嚴正交涉，要求菲方言行一致，切實回到通過對話協商處理涉海問題的正確軌道，為穩定雙邊關係營造有利條件和氛圍。雙方探討海上執法、海洋科技等領域合作，並取得積極進展，同意加強涉海溝通對話，妥善管控海上局勢。

就在最近，中菲雙方在南海發生對抗。解放軍南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校廿七日深夜表示，三月二十五日，解放軍海軍五三二艦位中國南沙群島渚碧礁附近管轄海域例行進行巡航活動，遇菲五○七號艦不顧中方反覆喊話提醒，危險接近中方五三二艦，干擾五三二艦正常巡航活動。他指責菲方艦艇操作不安全、不專業，極易引發海上意外事件。

菲律賓武裝部隊西部指揮部是在事發隔天即三月二十六日公布影片，稱在帕加薩島（中方稱「中業島」）海域，再次發生中國軍艦危險逼近菲律賓船艦事件。菲方強調菲軍艦堅定維護國家主權，呼籲解放軍遵守國際海上規範，避免類似海上意外再次發生。