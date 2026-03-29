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馬興瑞舊部 郭永航退居二線後落馬

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

中共政治局委員、前新疆自治區書記馬興瑞已數月未公開露面。他的舊部、中共廣州市委原書記郭永航，退居二線兩個月後，三月廿七日被官宣落馬。

中共中央紀委國家監委官網廿七日發布，廣東省政協黨組成員、副主席郭永航被指涉嫌嚴重違紀違法，目前接受紀律審查和監察調查。郭永航今年一月廿八日才當選廣東省政協副主席。

今年六十一歲的郭永航是管理學博士，與馬興瑞一樣來自山東，仕途從未離開廣東，早年在深圳工作超過廿八年。馬興瑞二○一五年至二○一六年擔任深圳市委書記期間，郭永航任深圳市委秘書長，是馬興瑞的「大秘」。

郭永航二○一八年離開深圳，升任中共珠海市委書記，二○二一年十月短暫擔任廣東副省長三個月。同年十二月，郭永航轉任廣州市長，二○二三年再升廣東省委常委、廣州市委書記。

馬興瑞於二○二五年七月卸任中共新疆自治區黨委書記，官方當時稱他「另有任用」，但至今仍未宣布新職務，目前只剩下無具體實權的中央政治局委員身分。

從二○二五年十一月底開始，身為副國級的馬興瑞缺席多場高層重要會議，最近一次是今年三月的全國兩會，導致他出事的傳聞不斷。

郭永航二○二五年十二月廿四日被免去中共廣州市委書記職務，官方同樣稱他「另有任用」，一月廿八日當選廣東省政協副主席，未料三月廿七日官宣落馬。

廣州 廣東 深圳 中共

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