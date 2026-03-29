喊話美農 川普：陸下單大豆 快買拖拉機

川習會臨近，美國總統川普廿七日在白宮對農民和牧場主宣稱，「多虧了我們的貿易協定，你們現在正向大陸出口超過四百億美元的美國大豆。」這一增長是他親自爭取來的，還鼓勵他們「去買更大的拖拉機」。

南華早報報導，農民是美國選舉的關鍵票倉，但如今他們卻因川普的關稅政策以及與伊朗持續的戰爭而遭受打擊。報導稱，隨著播種季臨近，美國豆農們仍不確定大陸是否會繼續採購。

川普則對美國豆農信心喊話稱，他和中國大陸原本有一個二千萬噸的協議，他說：「能幫我個忙嗎？那可是個大地方。能不能把它翻倍？能不能從二千萬噸變成四千萬噸？」於是他們（習近平）說，「好吧，答應你。」，不過，這一數據尚未得到美國農業部證實。

據美國農業部統計數據，二○二四年美國出口二四五億美元的大豆，其中近半出口至中國大陸。大陸海關總署則統計，二○二五年大陸進口美國大豆約二二一三萬噸，金額約一百二十點四億美元‌。去年，美國財政部長貝森特表示，中國已同意在二○二六年一月前購買一千二百萬噸美國大豆，並稱，北京承諾在三年內從美國購買八千七百五十萬噸大豆。

觀察者網報導，大豆是中美經貿關係的壓艙石。二○二五年四月，川普重返白宮後再度挑起關稅爭端，中方一度暫停採購美國大豆；同年十月雙方達成貿易休戰，美方稱中方承諾繼續購買美國大豆。

根據大陸海關數據，大陸今年一月和二月僅進口一百四十九萬噸美國大豆，與去年同期相比暴跌超過百分之八十。但需要注意的是，大陸的數據只反映實際到港量，這代表並不包括美國方面報告的「已售出但尚未交付」的貨物。

相比之下，大陸從巴西進口的大豆年增百分之八十二，達到六百五十六萬噸。

美國農業部上周公布的數據顯示，截至二月，大陸已經購買或裝運了一○八○萬噸美國大豆，另有二一九萬噸被出售給「未知目的地」。雖然中方企業經常使用這一標注方式，但這些貨物最終是否運往大陸，目前仍不明確。

外界認為，農業是美方核心訴求，中美都希望在更廣泛的貿易談判中獲取籌碼。與此同時，美國農民們期望著川普訪華能夠幫助恢復並擴大進入中國市場的機會。

美國大豆協會首席執行官森斯基在廿六日一場活動上表示，美國大約一半的大豆產量都用於出口，農民需要「穩定的貿易」和「新的市場」。

伊利諾州大豆農民巴特曼則表示，中國是他最大的買家。「我們感謝他們的生意，我們也希望這種關係未來能夠繼續。」

但巴特曼警告，由於伊朗戰事引發的供應鏈中斷，化肥價格已經上漲超過百分之四十，這正迫使一些農民從玉米等高耗肥作物轉向大豆，從而進一步增加大豆過剩。