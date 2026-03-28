5月川習會前 陸財政部副部長會美中貿委會長：歡迎美企深耕

盼著訪陸已久的美國總統川普，近期頻頻為自己打造「貿易贏家」人設。港媒報導，隨著他計畫的訪華日期乃至中期選舉臨近，川普正把「對陸大豆出口」包裝成自己的貿易勝利，試圖向美國農民證明自己為他們爭取到了利益。他吹噓大陸將購買更多美國大豆，並鼓勵農民去買更大的拖拉機。只不過他的說法並未得到美國官方數據支持。

2026-03-28 12:36