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5月川習會前 陸財政部副部長會美中貿委會長：歡迎美企深耕

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸財政部副部長廖岷（右），23日在北京會見美中貿委會會長譚森（左）。圖／大陸財政部
大陸財政部副部長廖岷（右），23日在北京會見美中貿委會會長譚森（左）。圖／大陸財政部

中美元首會晤前，雙方就經貿議題持續交流。大陸財政部副部長廖岷23日在北京會見美中貿委會會長譚森，就中美經貿關係相關問題深入交流。廖岷表示，歡迎歡迎美企深耕中國。

大陸財政部官網發布，廖岷應約介紹了中美巴黎經貿磋商情況，強調中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏原則基礎上與美方發展雙邊經貿關係。歡迎美企繼續深耕中國，進一步拓展對華投資。希望美中貿委會繼續發揮好橋樑紐帶作用。

譚森表示，美國企業界高度關注擬建立的美中貿易投資合作機制，歡迎中企開展赴美投資，深化兩國經貿合作。

美國總統川普於25日宣布，自己將於5月14日至15日訪問中國，為因伊朗軍事行動推遲的美中元首會晤設定新日期。

大陸外交部發言人林劍26日在記者會上回應提問時，沒有確認川普訪華的具體日期，僅稱中美雙方就此事「保持著溝通」。

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