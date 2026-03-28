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中菲新一輪外交磋商 菲外長堅持一中政策：不承認台灣是「主權國家」
大陸外交部副部長孫衛東，28日在福建泉州同菲律賓外交部副部長、東盟事務高官艾雷拉-林共同主持第24次中菲外交磋商。林表示，菲方重申1975年中菲建交公報精神是雙邊關係的基石，堅持一個中國政策，台灣問題是中國的內政，不承認台灣是「主權國家」。
澎湃新聞報導，雙方就中菲關係和共同關心的國際地區問題坦誠深入交換意見。
林表示，菲方願同中方持續推進外交對話進程，增進理解信任，妥善管控分歧，推動雙邊關係趨穩向好。
孫衛東表示，中菲是搬不走的近鄰，睦鄰友好是兩國關係歷史主流。一個穩定健康的中菲關係符合兩國和兩國人民的根本利益。中方重視菲方關於穩定關係、加強對話的願望，希望菲方同中方相向而行，採取實際行動為雙邊關係企穩改善創造必要條件和氛圍。
雙方積極評價中國東盟關係發展，強調當前形勢複雜多變，雙方將加強溝通協調，推動東亞合作取得積極進展，共同維護本地區穩定與發展。
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