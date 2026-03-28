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金正恩回電習近平：繼續深入發展朝中友好合作關係

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
北韓領導人金正恩回電大陸國家主席習近平，稱朝鮮方面要繼續深入發展朝中友好合作關係的立場堅定不移。（美聯社）
北韓領導人金正恩回電大陸國家主席習近平，稱朝鮮方面要繼續深入發展朝中友好合作關係的立場堅定不移。（美聯社）

北韓領導人金正恩回電大陸國家主席習近平，稱朝鮮方面要繼續深入發展朝中友好合作關係的立場堅定不移。

朝中社報導，北韓國務委員會委員長金正恩收到習近平26日發來的賀電，對金正恩再次被推舉為國務委員會委員長致以祝賀。

習近平在賀電中說，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針，並提到去年他同金正恩再次會晤達成一系列重要共識，共同開啟中朝關係新局面。

習近平表示，他高度重視中朝關係發展，願同金正恩一道努力，推動兩國傳統友好關係不斷向前發展。

金正恩27日向習近平發去回電，對習近平的賀電深表謝意。

金正恩在回電中說，按照去年9月與習近平會晤達成的重要協議，朝中傳統關係順應兩黨、兩國人民的志向和心願提升到新的更高階段，他對此感到高興。

他強調，朝鮮方面要繼續深入發展以社會主義為核心的朝中友好合作關係的立場是堅定不移。

北韓第十五屆最高人民會議第一次會議3月22日在平壤開幕，金正恩再次被推舉為國務委員會委員長。

習近平 金正恩

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