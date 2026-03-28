央視曝光國產激光武器「洗衣機」 被封無人機剋星

不能洗衣服的「洗衣機」有什麼用？其實，這是一款中國國產激光武器，央視近日首次公開激光武器「光箭-21A」和「光箭-11E」協同作戰擊落無人機的真實畫面，展示其對光纖無人機等抗干擾目標的精準硬殺傷能力，被稱為「無人機剋星」。

紅網報導，外形看起來有點像集裝箱的裝置，是「光箭-11E」多模複合末端干擾系統。

戰場中的「低慢小」無人機，通常採取隱蔽滲透，其飛行高度處於傳統雷達的探測盲區。在應對其來襲時，「光箭-11E」就像是一位反應敏捷的衛士，依託脈衝激光實現精準制敵，直擊無人機核心部件，瞬間「致盲」，使其喪失偵察、數據傳輸等作戰能力。

而光纖無人機在現代戰爭中被大量使用，其最大的特點就是通過光纖實時向飛手傳送飛行數據和畫面，因此很難被電子干擾，對付它往往只能選擇將其擊落。

「光箭-21A」採用的是「邊走邊打」的應對模式，這樣既能保持火力壓制狀態，又避免了因為靜止不動而輕易被敵方鎖定。

從打擊模式看，「光箭-21A」以「硬殺傷」能力見長，可在數公里外形成高密度能量束，持續作用於無人機機身結構，短時間內擊穿目標無人機外殼，燒毀內部電路或動力系統。

報導指出，一「軟」一「硬」兩種作戰模式，分別針對不同距離、不同威脅等級的目標，剛好補上了各自作戰範圍的缺口。

作為戰鬥「搭子」，「光箭-21A」與「光箭-11E」都搭載相控陣雷達和紅外偵察系統，可通過「有線+無線」雙重方式互聯互通，實現實時信息共享，精準完成目標鎖定與識別。

中國航空工業集團製造院周水亮表示，激光武器作為一種新域新質裝備，通過多元探測和智能識別，自動分配打擊火力，反應速度和戰場環境適應能力都非常強。在體系化作戰方面，兩型裝備能夠實現硬軟結合、協同作戰，還能夠與雷達、光電等預警探測系統，實現快速聯動，形成「發現即摧毀」的閉環，確保要領要域的安全。