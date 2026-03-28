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馬瑞興前大秘郭永航 涉嚴重違紀違法受查

中央社／ 台北28日電

中共中央紀委國家監委網站27日發布，廣東省政協黨組成員、副主席郭永航涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。郭永航是已從公眾視野消失數月、中共政治局委員馬興瑞的前大秘，郭受查加深了外界對馬興瑞去向的揣測。

公開訊息顯示，郭永航於1965年10月出生，山東濟陽人，武漢大學政治與公共管理學院行政管理專業畢業，在職研究生學歷，管理學博士。

郭永航仕途從未離開廣東，早年在深圳工作近28年，2018年調任珠海市委書記、市人大常委會主任。2021年升任廣東省副省長。同年12月轉任廣州市長。2023年再升廣東省委常委、廣州市委書記。2025年12月24日被免去書記職務，2026年1月當選廣東省政協副主席，被視為退居「二線」，直至此次被查。

中國媒體財新網27日報導，據多名知情人士表示，郭永航於24日被帶走，或與珠海任職期間有關。

報導指出，郭永航2018年任珠海市委書記後推動國企改革，主導格力電器股權轉讓。2019年，格力集團以人民幣416.62億元（約新台幣1916億元）向高瓴資本轉讓格力電器15%股份，珠海市國資委不再擔任實際控制人。

為了推動股權轉讓，2019年1月，時任珠海市政府辦公室副主任的李叢山，出任市國資委主任一職。格力混合所有制改革完成後，珠海國資面臨填補營收規模的壓力，李叢山主導格力集團大舉投資。當時很多民企老闆給市領導寫信求合作，郭永航批示讓國企「酌情處理」。結果部分項目日後被發現「踩坑」。在郭離開珠海後，當地多家國企陷入困境。

報道指出，李叢山2024年7月落馬，此後珠海國資系統掀起反腐風暴，多名國企高管相繼被查。幾乎貫穿珠海市屬國資版圖。

值得留意的是，中共政治局委員馬興瑞2015至2016年主政深圳期間，郭永航擔任深圳市委秘書長，是馬興瑞的「大秘」。馬興瑞於2025年7月被免去新疆書記一職，當時官方稱「另有任用」，迄今未發布他的新職。

香港南華早報今天報導，馬瑞興已消失於公眾視野數月，包括缺席今年3月的「兩會」（人大、政協），其舊部郭永航受查加深了外界對馬興瑞去向的猜測。

據廣州市紀委監委網站，廣東省委常委會27日召開會議，通報郭永航受查事件。廣東省委書記黃坤明表示，堅決擁護中共中央紀委國家監委的決定，並指郭永航受查充分體現反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的鮮明立場。

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