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澎湖漁船大進滿8號傳失聯 陸委會證實對岸部門控制
澎湖籍漁船大進滿8號傳出失聯，疑似因非法售油給中國漁船遭大陸方面查扣。陸委會今天表示，據海巡署掌握，該船目前確實在對岸有關部門控制之下，人船均安。
媒體報導，澎湖籍漁船大進滿8號25日傳出失聯，27日軌跡圖出現在廈門海域，疑似因非法售油給中國漁船，被福建漳州海警查扣。
陸委會今天回覆中央社記者詢問表示，據海巡署掌握的訊息，該船目前確實在對岸有關部門控制之下。人船均安。如果有進一步的消息，海巡署將適時對外說明。
2024年7月2日，另一艘澎湖籍漁船大進滿88號在金門海域靠近中國作業時，遭中國海警船以違反「伏季休漁規定」帶往福建省泉州市圍頭港，漁船與洪姓船長遭留置逾4個月。在繳清人民幣21萬餘元罰款後，人船獲得釋放，同年11月16日返回澎湖。
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