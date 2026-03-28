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歐洲議會睽違8年首訪陸 9議員月底組團訪北京上海聚焦數位經濟

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
歐洲議會內部市場和消費者保護委員會（IMCO）主席安娜·卡瓦齊尼(圖左)將率歐洲議員代表團於3月31日到4月2日訪問中國大陸。圖為她在去年4月與歐盟執委會清潔、公正和競爭性轉型執行副總裁特蕾莎．里貝拉（右）討論市場准入問題。 取自卡瓦齊尼X帳號
歐洲議會內部市場和消費者保護委員會（IMCO）主席安娜·卡瓦齊尼(圖左)將率歐洲議員代表團於3月31日到4月2日訪問中國大陸。圖為她在去年4月與歐盟執委會清潔、公正和競爭性轉型執行副總裁特蕾莎．里貝拉（右）討論市場准入問題。 取自卡瓦齊尼X帳號

根據歐洲議會網站3月26日發布的消息，歐洲議會內部市場和消費者保護委員會（IMCO）主席安娜．卡瓦齊尼（Anna Cavazzini）將率領代表團訪問大陸。歐洲議會稱，代表團將由9人組成，他們將於3月31日至4月2日前往北京和上海，屆時將討論數位經濟等方面的問題。

香港《南華早報》27日報導指出，此為「中國外交的悄悄勝利」。報導稱，在中方長期遊說和外交斡旋的影響下，儘管雙方在人權議題、俄烏衝突立場等諸多領域仍存分歧，歐洲議員們仍希望透過實地考察，打破當前政治僵局。報導稱，IMCO主席安娜·卡瓦齊尼率領的九人代表團將會晤中方相關官員、海關與港口主管部門、人大代表，同時對接Shein、Temu、字節跳動等備受歐盟監管關注的企業。

報導並稱，IMCO的行程後，歐洲議會對華關係代表團團長恩金·埃羅格魯（Engin Eroglu）還將率團於5月下旬赴北京，與全國人大開展新一輪會談，後續或將前往武漢；此後，歐洲議會外交事務委員會也將於7月訪陸，另一涉貿易相關工作組則安排在10月訪問。

埃羅格魯告訴《南華早報》，這一系列密集訪華行程是為了「跳出布魯塞爾泡沫」（step out of our EU bubble）。他強調，「要真正了解中國，就必須實地考察，全面了解各領域的實際情況」。

但美國「政客新聞網」歐洲版（POLITICO EU）27日卻報導稱，據該代表團的兩名成員透露，下週即將啟程前往中國的歐洲議會議員，已被要求攜帶「一次性手機」（burner phones），並被告知須將個人電子設備留在家中。

大陸《環球時報》今28日報導，北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建表示，此次歐洲議會代表團訪華發生在中歐立法機構交流機制重新啟動的大背景下，隨著中歐關係整體回暖，雙方立法機構層面的溝通正逐步回歸正軌。

去年5月6日，外交部發言人林劍在例行記者會上宣布，經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。到了去年10月中旬，中國全國人大代表團訪問比利時布魯塞爾，與歐洲議會舉行第42屆歐中議會交流會議，為睽違7年後首次正式會談。

當時雙方圍繞中歐關係、地區安全及經貿議題交流。但就台灣議題及俄烏戰爭發生激烈爭論，歐方強調台灣海峽和平穩定符合歐盟與世界的利益，反對任何片面改變現狀之舉，特別是藉由武力或脅迫。「歐盟會繼續在其一個中國政策框架下，尋求與台灣密切合作」。

但崔洪建向環時表示，去年下半年全國人大代表團率先訪歐，標誌著雙方此管道的互動逐漸恢復。

歐洲議會26日發布的消息稱，代表團由安娜．卡瓦齊尼率領，成員來自德國、荷蘭、丹麥、法國等國。預計代表團將闡述歐盟在數位監管、戰略自主和安全數位市場方面的立場，並專注於加強消費者保護和產品安全。消息並提到，在北京，歐洲議會代表團除會見中國政界人士外，還將訪問歐盟商會，與在華歐洲企業就線上貿易和市場准入挑戰進行交流。

代表團另將與電商巨頭希音和阿里巴巴討論消費者與產品安全標準議題。 而在上海，議員們將與Temu展開討論，並將前往浦東國際機場這一重要樞紐，實地了解中國的海關監管以及進出口運作。

中方 北京 歐盟

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