川習會前 中國財政部副部長會見美中貿委會長

中國財政部副部長廖岷日前在北京會見美中貿委會會長譚森，會中提到擬建立美中貿易投資合作機制。中美元首「川習會」前，中美經貿議題持續交流。

廖岷23日在北京會見美中貿委會會長譚森，就中美經貿關係相關問題進行深入交流。不過，中國財政部官網今天才發布這項消息。

據發布，廖岷應約介紹了中美15、16日在巴黎經貿磋商情況，強調中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏原則基礎上與美方發展雙邊經貿關係。他歡迎美企進一步拓展對中國投資，希望美中貿委會繼續發揮好橋梁紐帶作用。

據中方發布，譚森表示，當前局勢下，中國已成為全球重要穩定力量，「美民眾對華好感度也在不斷提升」。美國企業界高度關注擬建立的美中貿易投資合作機制，歡迎中企開展赴美投資，深化兩國經貿合作。

美國總統川普（Donald Trump）訪問中國行程原本計劃於3月底、4月初舉行。中美巴黎經貿磋商即為兩國元首會面鋪路，當時雙方並同意，研究建立促進雙邊貿易投資的合作機制。

川普25日發文表示，由於美國對伊朗發動軍事行動，原定與中國國家主席習近平會晤行程因此延期，現在已確定川習會將在5月14日及15日於北京舉行。上一次的川習會是去年10月兩人在韓國釜山會晤。