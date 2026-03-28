美伊開戰至今一個月 王毅：中國大陸願同巴基斯坦共同促和止戰

美伊衝突開打至今已一個月，中東局勢持續緊張，中共政治局委員、大陸外交部長王毅27日在與巴基斯坦副總理兼外長達爾通話時說，中國大陸願同巴基斯坦共同促和止戰。

大陸外交部官網發布，王毅重申中方原則立場，表示中巴是相互支援、相互信任的戰略合作夥伴，對這場戰事（美伊衝突）都秉持客觀公正立場，總體看法一致。

王毅說，中方讚賞巴方為推動局勢降溫不懈奔走，支持巴方繼續發揮斡旋者的作用。啟動和談並非易事，但只有談起來，才能避免更多傷亡和損失，也有利於防止戰事蔓延擴大，有利於恢復霍爾木茲海峽正常通航。

他強調，中方願同巴方加強戰略溝通和協調，為促和止戰作出努力，共同致力於地區和平穩定。

雙方同意共同推動停火止戰、恢復和談，確保非軍事目標和航道安全，支持聯合國發揮主要作用。雙方還就巴基斯坦與阿富汗邊境衝突等交換了意見。

七國集團外長27日同聲呼籲，立即停止伊朗戰爭中針對平民和民用基礎設施的襲擊。各國外長還重申恢復荷莫茲海峽安全暢通航行的必要。荷莫茲海峽是波斯灣石油運輸要道，在美伊戰爭爆發後陷入癱瘓。