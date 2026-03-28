馬興瑞舊部郭永航退居二線2月後落馬 中共廣東省委表態擁護中央

中共政治局委員馬興瑞近來備受關注。他的舊部、年過60歲的中共廣州市委原書記郭永航，退居二線兩個月後， 27日被官宣落馬。同日廣東省委開會表態，堅決擁護中央對郭永航進行審查調查的決定，並強調要嚴明政治紀律和規矩，做到「黨中央提倡的堅決響應、黨中央決定的堅決執行、黨中央禁止的堅決不做」。

中共中央紀委國家監委官網27日發布，廣東省政協黨組成員、副主席郭永航被指涉嫌嚴重違紀違法，目前接受紀律審查和監察調查。落馬前，郭永航在今年1月28日才當選廣東省政協副主席。

南方日報新聞客戶端「南方+」報導，郭永航被官宣落馬後，廣東省委常委會當晚召開會議，通報郭永航被查的有關情況。廣東省委書記黃坤明主持會議並講話。

與會人員表示，堅決擁護中共中央決定，中央紀委國家監委對郭永航進行紀律審查和監察調查，充分彰顯反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的鮮明立場。

會議強調，全省各級黨組織和廣大黨員要堅持以更高標準推進全面從嚴治黨，持續涵養風清氣正的政治生態，為廣東在推進中國式現代化建設中走在前列提供堅強政治保障。

會議指出，要始終把黨的政治建設擺在首位，嚴明政治紀律和政治規矩，做到「黨中央提倡的堅決響應、黨中央決定的堅決執行、黨中央禁止的堅決不做」，以實際行動詮釋對黨忠誠。

今年61歲的郭永航是管理學博士，與馬興瑞一樣來自山東，仕途從未離開廣東，早年在深圳工作超過28年。馬興瑞2015年至2016年主政深圳期間，郭永航擔任中共深圳市委秘書長，是馬興瑞的「大秘」。

郭永航2018年離開深圳，升任中共珠海市委書記，2021年10月短暫擔任廣東副省長三個月。同年12月，廣州市黨政一把手在砍伐城市樹木事件後同時調整，郭永航轉任廣州市長，2023年再升中共廣東省委常委、廣州市委書記。

馬興瑞於2025年7月卸任中共新疆自治區黨委書記，官方當時稱他「另有任用」，但至今仍未宣布新職務，目前只剩下無具體實權的中央政治局委員身分。

從2025年11月底開始，馬興瑞接連缺席多場高層重要會議，最近一次是今年1月20日舉行的省部級主要領導幹部研討班。此外在去年12月全國人大常委會前副委員長王丙乾的喪禮上，也未見馬興瑞署名的花圈，因此這位副國級領導人出事的傳聞不斷。

郭永航2025年年12月24日被免去中共廣州市委書記職務，官方同樣稱他「另有任用」，引發輿論關注馬興瑞事件的走向。郭永航今年1月23日辭去省人大代表職務，隔天被增補為省政協委員，預告他將續任副部級，並在1月28日當選廣東省政協副主席。