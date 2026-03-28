快訊

台灣高資產家族財富接班之道 擬訂4道防火牆防財務外流

神探李昌鈺辭世！游毓蘭曝他病倒時間「終其一生平反寃案」

以為被戴綠帽！男當鋪開火挾持老闆 勇警箭步奪槍「5分鐘內逮捕」

聽新聞
0:00 / 0:00

人權理事會討論伊朗小學被炸案 中國代表：暴行突破人類道德良知底線

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國和以色列2月28日的軍事行動中，伊朗南部米納卜小學遭到襲擊，165位學生被炸死。 （新華社）
美國和以色列2月28日的軍事行動中，伊朗南部米納卜小學遭到襲擊，165位學生被炸死。 （新華社）

據央視新聞客戶端，當地時間3月27日，應伊朗、中國、古巴要求，聯合國人權理事會第61屆會議就伊朗米納卜小學遭受攻擊舉行緊急辯論。中國常駐聯合國日內瓦辦事處及瑞士其他國際組織代表賈桂德表示，伊朗米納卜小學遭襲，168名花季女童鮮活的生命被剝奪，這一暴行突破人類道德良知底線，是對人權的最大侵犯，是對國際人道法的公然蔑視，中方對此深感震驚、嚴厲譴責，對遇難者家屬的悲痛感同身受。

賈桂德指出，美國和以色列未經安理會授權，悍然對伊朗發動攻擊，是造成這悲劇的根源。美以不僅殺害伊領導人，嚴重侵犯伊人民人權，也引發中東地區衝突升級，地區國家被迫捲入其中。

他表示，所有國家的主權、安全和領土完整應當得到充分尊重。中方強烈譴責一切違反國際法、無差別攻擊平民和非軍事目標的行為。

賈桂德強調，所有熱門議題都應透過對話談判解決，而不應使用武力，各方應抓住一切和平機會和窗口，以真誠的態度啟動和談進程，用實際行動保護地區人民的基本人權，維護中東地區的和平穩定。

伊朗

延伸閱讀

伊朗發「強烈警告」！若中東飯店接待美軍 一律列為攻擊對象

路透社：陸最大晶片製造商中芯國際已向伊朗運送製造晶片工具

陸外長王毅：美伊都有重啟談判意願 應鼓勵雙方重回談判桌

新聞中的公民與社會／美以聯手攻擊伊朗…依據國際法規範 合法性爭議核心問題為何？

相關新聞

人權理事會討論伊朗小學被炸案 中國代表：暴行突破人類道德良知底線

據央視新聞客戶端，當地時間3月27日，應伊朗、中國、古巴要求，聯合國人權理事會第61屆會議就伊朗米納卜小學遭受攻擊舉行緊急辯論。中國常駐聯合國日內瓦辦事處及瑞士其他國際組織代表賈桂德表示，伊朗米納卜小學遭襲，168名花季女童鮮活的生命被剝奪，這一暴行突破人類道德良知底線，是對人權的最大侵犯，是對國際人道法的公然蔑視，中方對此深感震驚、嚴厲譴責，對遇難者家屬的悲痛感同身受。

菲軍艦渚碧礁附近危險靠近解放軍054A護衛艦 南部戰區：停止挑釁冒險

大陸解放軍一艘軍艦日前在南海巡航期間，遇到菲律賓艦艇危險靠近。解放軍南部戰區發言人翟士臣批評菲方不專業，敦促立即停止挑釁冒險行為和抹黑炒作。

陸槓美301 祭貿易壁壘調查 發起兩項對等措施

大陸商務部宣布，美國貿易代表辦公室接連對陸發起301調查，中方為堅決維護中國相關產業利益，依法對等發起兩項貿易壁壘調查。

大陸商務部長王文濤：中美密切溝通 共同向前看

大陸商務部部長王文濤26日在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾時表示，中美應保持密切溝通，共同「向前看」。但他也就美方以所謂「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的多個經濟體發起301調查等表達嚴正關切。

秀肌肉 陸央視曝多款無人軍武

在中東戰事膠著之際，中共透過媒體釋放出多款無人武器的訓練畫面，除了展示這些涵蓋陸海空的武器性能外，也釋出了這些無人武器已具備實戰能力的訊號，僅需極少的人力就能夠達成同時指揮各種載具進行軍事行動的目標。

日智庫：2035年陸可擁2千核彈頭

新加坡聯合早報報導，日本著名智庫笹川和平基金會發表的研究報告說，中國將有能力在二○三五年前部署二千枚核彈頭。報告指出，中國正透過運作新的後處理廠和快中子增殖反應器，提高製造核武所需的鈽的生產能力。研究團隊預測，到二○三五年，中國的鈽產量將趕上美國和俄羅斯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。