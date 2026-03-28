人權理事會討論伊朗小學被炸案 中國代表：暴行突破人類道德良知底線

據央視新聞客戶端，當地時間3月27日，應伊朗、中國、古巴要求，聯合國人權理事會第61屆會議就伊朗米納卜小學遭受攻擊舉行緊急辯論。中國常駐聯合國日內瓦辦事處及瑞士其他國際組織代表賈桂德表示，伊朗米納卜小學遭襲，168名花季女童鮮活的生命被剝奪，這一暴行突破人類道德良知底線，是對人權的最大侵犯，是對國際人道法的公然蔑視，中方對此深感震驚、嚴厲譴責，對遇難者家屬的悲痛感同身受。

賈桂德指出，美國和以色列未經安理會授權，悍然對伊朗發動攻擊，是造成這悲劇的根源。美以不僅殺害伊領導人，嚴重侵犯伊人民人權，也引發中東地區衝突升級，地區國家被迫捲入其中。

他表示，所有國家的主權、安全和領土完整應當得到充分尊重。中方強烈譴責一切違反國際法、無差別攻擊平民和非軍事目標的行為。

賈桂德強調，所有熱門議題都應透過對話談判解決，而不應使用武力，各方應抓住一切和平機會和窗口，以真誠的態度啟動和談進程，用實際行動保護地區人民的基本人權，維護中東地區的和平穩定。