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菲軍艦渚碧礁附近危險靠近解放軍054A護衛艦 南部戰區：停止挑釁冒險

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
南部戰區公布的影片顯示菲方507號軍艦在解放軍532艦左後舷位置上試圖追越中方軍艦。 南部戰區微博公眾號
南部戰區公布的影片顯示菲方507號軍艦在解放軍532艦左後舷位置上試圖追越中方軍艦。 南部戰區微博公眾號

大陸解放軍一艘軍艦日前在南海巡航期間，遇到菲律賓艦艇危險靠近。解放軍南部戰區發言人翟士臣批評菲方不專業，敦促立即停止挑釁冒險行為和抹黑炒作。

據解放軍南部戰區微博號，南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，3月25日，中國人民解放軍海軍532艦位中國南沙群島渚碧礁附近管轄海域例行進行巡航活動，中方艦艇發現菲方艦艇後，對其喊話提醒。菲507號艦不顧中方反覆喊話提醒，位中方532艦左舷持續向右調整航向航行，蓄意向右轉向，危險接近中方532艦，干擾532艦正常巡航活動。

他表示，中方532艦採取專業、規範操作，有效規避意外事件發生。他指責菲方艦艇操作不安全、不專業，極易引發海上意外事件。他說，不僅如此，菲方還反咬一口，誣則稱中方艦艇「危險接近」。

翟士臣所指稱菲方反咬一口，是指菲律賓武裝部隊西部指揮部在事發隔天即3月26日公布影片，稱在帕加薩島（中方稱「中業島」）海域，再次發生中國軍艦危險逼近菲律賓船艦事件。還強調菲國強調堅定維護國家主權，呼籲中國解放軍遵守國際海上規範，避免類似海上意外再次發生。

菲軍方表示，菲律賓的海軍登陸艦「本格特號（BRP Benguet，LS-507）」25日在帕加薩島附近執行例行海上作業時，遭解放軍海軍054A型飛彈護衛艦「荊州號（舷號532）」以危險動作逼近，險些發生碰撞，所幸菲方艦艇採取果斷措施成功避開。

但南部戰區官方微博號公布的影片顯示，菲方的507艦在解放海軍532艦的左後舷位置不斷逼近，532艦並且向菲方艦艇廣播，稱「你正在追越我船，與我保持安全距離」，影片並將兩船的航跡圖公布，顯示菲艦直接切入了532艦的航線上，以至於顯示兩艦航跡呈現重疊狀態。 南部戰區藉此駁斥菲方的說法，真實的經過顯然是菲方危險靠近中方艦艇，而非相反。

由於渚碧礁與中業島間只有20餘公里距離，而中業島如今是由菲方占領，因此菲方稱事發地在中業島附近，以呈現菲方是在捍衛其領土主權，但中方則稱事發為渚碧礁附近海域，以顯示是菲方侵入中方所轄海域。不過，中方公布的航跡圖有註明經緯度，可以佐證中方說法。

翟士臣在聲明中表示，我們正告菲方嚴格管控海空兵力活動，立即停止挑釁冒險行為和抹黑炒作。戰區部隊始終保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權安全和南海地區和平穩定。

南部戰區公布的影片並將兩船的航跡圖公布，顯示菲艦直接切入了532艦的航線上，以至於顯示兩艦航跡呈現重疊狀態。 南部戰區微博公眾號
南部戰區公布的影片並將兩船的航跡圖公布，顯示菲艦直接切入了532艦的航線上，以至於顯示兩艦航跡呈現重疊狀態。 南部戰區微博公眾號

南沙群島 菲律賓

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