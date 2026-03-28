大陸商務部長王文濤：中美密切溝通 共同向前看

中美是否必有一戰成為多方議論議題，香港中文大學深圳與公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年27日在博鰲亞洲論壇南海主題論壇上樂觀認為，中美兩國已經有本質性變化，中美之間鬥爭是必然的，鬥爭的目標是為了合作，鬥爭不會導致兩國互相對立，更不會使兩國發生公開的衝突。而想利用中美矛盾追求自身利益，過度肯定會讓自己成為犧牲品。

2026-03-27 17:40