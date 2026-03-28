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大陸商務部長王文濤：中美密切溝通 共同向前看
大陸商務部部長王文濤26日在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾時表示，中美應保持密切溝通，共同「向前看」。但他也就美方以所謂「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的多個經濟體發起301調查等表達嚴正關切。
據大陸商務部發布消息，雙方就中美經貿關係、多邊和區域經貿合作等議題深入交換意見。中國常駐世貿組織代表團大使李詠箑也參加這次會晤。
中美剛於3月15日至16日法國巴黎舉行第六輪高層經貿磋商，由大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特及葛里爾會談，會談被形容為「坦誠而富有建設性」。但王文濤當時並未參加這輪磋商。
葛里爾表示，過去一年，美中雙方開展建設性的經貿磋商，並保持密切溝通合作。美方願與中方一道，以兩國元首共識為指引，加強對話，推動美中經貿關係保持持續穩定，實現經貿領域互利共贏。美方願與中方加強世貿組織和區域架構下的溝通交流。
消息稱，王文濤表示，習近平主席指出，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。
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