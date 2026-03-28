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日智庫：2035年陸可擁2千核彈頭

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

新加坡聯合早報報導，日本著名智庫笹川和平基金會發表的研究報告說，中國將有能力在二○三五年前部署二千枚核彈頭。報告指出，中國正透過運作新的後處理廠和快中子增殖反應器，提高製造核武所需的鈽的生產能力。研究團隊預測，到二○三五年，中國的鈽產量將趕上美國和俄羅斯。

美國國防部二○二四年版的中國軍力報告曾指出，截至二○二四年初，中國擁有超過六百枚可作戰的核彈頭，較二○二三年估計的五百枚增加約一百枚，報告並預測到二○三○年可能達到一千枚。按這次日本智庫的預測數量，並配合美國國防部先前的報告，等於是中國大陸在二○三○年達到一千枚核彈頭後，只再用五年時間就可再增加一倍的數量。

根據「朝日新聞」報導，與主要核子大國俄羅斯和美國相比，中國目前的鈽儲量相對較小。然而，笹川和平基金會週三（三月二十五日）發表的報告顯示，中國已從甘肅和四川兩省的兩座石墨反應器中提取了軍用級鈽。截至二○二四年，中國的鈽儲量估計為二點九噸，足以製造約六百至一千一百枚核彈頭。預計到了二○三五年，中國的鈽產量將趕上美國和俄羅斯目前的水平。

報告說，中國於二○一五年在甘肅省沙漠地區興建兩座新的鈽提取後處理廠。此外，中國也在福建省繼續推動一座快中子增殖反應器的建設，這座反應爐能夠提取最適合製造核武的超高純度鈽-二三九。

報告認為，這座快中子增殖反應器設施於二○二三年夏季開始大規模向海洋排放廢水，顯示它已進入試運行階段，最快可能在二○二六年進行後處理以提取鈽。

日本 美國 新加坡 核武

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