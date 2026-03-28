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秀肌肉 陸央視曝多款無人軍武

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸央視軍事欄目「無人之競」報導多款空中地面與水下無人武器。圖為能自主組織協作的機器狼。圖／取自央視
大陸央視軍事欄目「無人之競」報導多款空中地面與水下無人武器。圖為能自主組織協作的機器狼。圖／取自央視

中東戰事膠著之際，中共透過媒體釋放出多款無人武器的訓練畫面，除了展示這些涵蓋陸海空的武器性能外，也釋出了這些無人武器已具備實戰能力的訊號，僅需極少的人力就能夠達成同時指揮各種載具進行軍事行動的目標。

央視軍事欄目廿五日至廿七日晚間，一連三集播映「無人之競」節目，展示大量中共自主研發的無人或反無人武器裝備應用畫面，包含機器狼、無人飛槍、兩款雷射車光箭十一Ｅ與光箭二十一Ａ（一款是脈衝雷射、一款是高密度能量燒毀）、「阿特拉斯」無人機蜂群、Ｌ三十無人艇、翱翔Ｖ型仿生魟魚潛水器、彩虹七隱形無人機、ＶＵＴ十無人裝甲等，許多操作畫面係首度公開。

例如陸地方面，這次播出了「機器狼群」巷戰畫面，當中「暗影」負責偵察，快速構建戰場地圖；「浴血」搭載四聯裝微型飛彈、榴彈發射器及一九一自動步槍，負責火力打擊；「極地」則主責後勤保障，狼群也能自動協作。終端由人所操作的一台三螢幕電腦則能組織機器狼與無人機進行協同打擊。

空中裝備方面，兩款無人飛槍可搭載一九一自動步槍、衝鋒槍或散彈槍，並可動態調整射擊角度，命中二百米外目標。阿特拉斯蜂群系統集群作戰場景也屬首次展示，數十架小型無人機從指揮車起飛後在空中快速編隊，在模擬敵方防禦陣地前分批次突防，部分無人機對敵方雷達、通信系統進行電子干擾，部分則攜帶小型炸彈，打擊敵方工事、裝甲車等目標，實現「多機協同、全域覆蓋」的打擊效果。該系統僅需一人即可操作九十六架飛機。

水面部分，無人艇可編隊進行自主航行、避障與攔截，還能進入「值守模式」；仿生魟魚則可進行水下偵測與通信測試，同樣能夠集群協同。上述這些裝備展示了中共無人軍事裝備現階段的發展成果，亦是其在國際局勢敏感動盪之際，向外秀出新型態的軍事實力。

中共 央視 中東戰事 無人機

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