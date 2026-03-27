趙樂際會黃循財 黃：反對台獨

大陸人大委員長趙樂際26日下午在海南博鰲會見新加坡總理黃循財，他喊話雙方「共同維護國際公平正義」，為地區和世界和平繁榮作出更大貢獻。陸方通稿則再度指出黃循財表態反對台獨，並稱願與大陸深化經濟、自貿港建設、新興領域等合作。

據新華社27日午間消息，趙樂際26日下午在海南博鰲分別會見赴陸出席博鰲亞洲論壇2026年年會的黃循財。

消息指出，趙樂際向黃循財表示，在兩國領導人戰略引領下，中新全方位高質量的前瞻性夥伴關係不斷取得新進展。大陸願同新方一道，持續夯實中新關係政治基礎，深化經貿、科技、人文、立法等領域高水平合作，加強交流互鑒，增進民心相通，攜手推進各自現代化進程，共同維護國際公平正義，為地區和世界和平繁榮作出更大貢獻。

黃循財則表示，新方堅定奉行一個中國政策，反對台獨。願深化經濟、自貿港建設、新興領域、立法、人文等領域合作，惠及兩國人民。

黃循財在臉書貼文指出，兩人重申了新加坡與大陸之間的強大和長久的合作關係，並致力繼續探索綠色和數位經濟體的前瞻合作領域，也討論了如何與該地區志同道合的夥伴一起在複雜的全球環境下加強區域合作。

新加坡外交部則發文稱，黃循財與趙樂際就兩岸局勢發展交換了意見，黃重申了新加坡一貫堅持的「一個中國」政策。黃還強調，雙方共同致力於維護以規則為基礎的多邊主義和自由貿易，包括通過亞太經合會（APEC）等平台開展合作，而大陸今年正是APEC的輪值主席方。

黃係於25日至28日訪問大陸，除海南外還前往香港，並於27日與香港特首李家超會晤，這也是黃循財就任以來首度訪問香港。

此外，趙樂際26日下午還會見了斯里蘭卡議長維克拉馬拉特納。趙指出，大陸願同斯方共同落實好兩國元首重要共識，將「十五五」規劃同「數位斯里蘭卡」等規劃對接，深化共建「一帶一路」等各領域合作。維克拉馬拉特納表示，斯中傳統友誼歷久彌堅。斯方堅定奉行一個中國政策，感謝大陸長期以來對斯方的寶貴支持。