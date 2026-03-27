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中共政治局召開會議 要求地方堅決擁護習近平領導

中央社／ 台北27日電
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。 新華社
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。 新華社

中共中央政治局今天召開會議，要求地方黨委堅決維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導，把貫徹落實黨中央決策部署作為重中之重，對黨中央定下來的事扭住不放、狠抓落實。

新華社報導，中共中央政治局今天召開會議審議「中國共產黨地方委員會工作條例」，由中共總書記習近平主持，會議提出以上要求。

會議稱，地方黨委在謀發展保安全上責無旁貸，要腳踏實地、真抓實幹。要完整準確全面貫徹新發展理念，扎扎實實推動高品質發展，著力保障和改善民生，全力維護國家安全和社會大局穩定。

會議要求，樹立和踐行正確政績觀，堅持為人民出政績、以實幹出政績，努力創造經得起實踐、人民、歷史檢驗的實績。要在地方黨委領導班子中強化民主集中制教育，完善議事決策規則，細化負面清單，健全監督機制，明確監督重點事項、具體措施、責任追究等內容，確保民主集中制嚴格貫徹執行。

會議還要求，地方黨委領導班子成員要加強理論學習，提高專業素質，著力提高領導能力。要扛起管黨治黨政治責任，堅定不移推進全面從嚴治黨，鍥而不捨嚴格貫徹中央8項規定及其實施細則精神，深入整治形式主義為基層減負，依法依規用權，守好廉潔底線，推動形成風清氣正的政治生態。

「中國共產黨地方委員會工作條例」是在2015年12月公布實行，適用於中共的省、自治區、直轄市，設區的市和自治州，縣（旗）、自治縣、不設區的市和市轄區委員會及其常務委員會。

新華社報導未披露這項工作條例做了哪些修改。

原條例第一條提到，制定條例是「為了落實全面從嚴治黨要求，加強和改進黨的地方委員會工作，提高黨的執政能力和領導水準，促進黨的執政目標的實現」。

原條例內容未見「堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導」。

國家安全 新華社 中共

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