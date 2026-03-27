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陸學者鄭永年：利用中美矛盾追求利益 超過限度會讓自己成為犧牲品

聯合報／ 特派記者黃雅慧／海南博鰲即時報導
香港中文大學深圳與公共政策學院院長鄭永年。特派記者黃雅慧／攝影
香港中文大學深圳與公共政策學院院長鄭永年。特派記者黃雅慧／攝影

中美是否必有一戰成為多方議論議題，香港中文大學深圳與公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年27日在博鰲亞洲論壇南海主題論壇上樂觀認為，中美兩國已經有本質性變化，中美之間鬥爭是必然的，鬥爭的目標是為了合作，鬥爭不會導致兩國互相對立，更不會使兩國發生公開的衝突。而想利用中美矛盾追求自身利益，過度肯定會讓自己成為犧牲品。

鄭永年說，去年4月川普宣布對等關稅後，加上中美經歷六輪談判，從談判可以看出是基於實力之上的中美關係，互不相認也互有妥協。且也能看到，中美雙方都已經意識到，中美兩國作為世界上最大兩國，如果合作，可以解決雙邊的一些問題，更可以解決部分國際性問題，但如果衝突，不僅是雙邊關係兩敗俱傷，對整個世界都是有害的，「這種最低程度的共識是有的」。

針對這樣一個局勢，鄭永年指出，這次川普國家安全戰略進行大調整，第一條美國要固守西半球，第二條就是離岸平衡，美國今天支持以色列也是離岸平衡的重大一部分。他認為中美在南海有很大的妥協空間。鄭永年說，中美兩國具有不同性質的利益，對中國來說，無論是台灣、南海，都是主權問題，對美國來說，這是地緣政治空間問題，他覺得是可以調和的，不是完全矛盾。

鄭永年進一步假設，中方可能解決主權問題，但並不排斥美國繼續待在西太平洋，全球化狀態下並不存在哪個國家是域外國家，這方面思維還是有很多空間，希望美國待在西太平洋，是扮演一個建設性的角色，而不是破壞性的角色。

鄭永年甚至建議，或許有關部門可以跟美國簽一個長期合約，美國可以待在西太平洋。「我們島礁建設搞好了，就可以作為一個國際公共品類開放，台灣問題解決了，也歡迎美國的航母去台灣，為什麼不可以？」

鄭永年表示，很多國家認為中美必然走向對抗甚至必有一戰，所以都想利用中美之間的矛盾爭取自身利益，一般而言可以理解，「但超過限度肯定自己會成為犧牲品。」因為中美兩國是兩個核武大國，無論從互聯網、生物醫藥到AI，在世界範圍內技術、產能高度集中在中美兩國，所以美蘇兩國沒有發生任何的直接衝突，中美兩國更不可能發生任何公開的衝突，小衝突可能會有，但是大家都意識到不要做毀滅世界的事情。

博鰲亞洲論壇27日上午舉辦南海主題論壇，會上多針對中東局勢給南海地區帶來相關警訊進行討論。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇27日上午舉辦南海主題論壇，會上多針對中東局勢給南海地區帶來相關警訊進行討論。記者黃雅慧／攝影

中美關係 南海 以色列

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