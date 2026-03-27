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陸氣候事務特使劉振民：中國應對中東能源危機的能力與韌性最強

聯合報／ 記者黃雅慧／海南博鰲即時報導
中國氣候事務特使、聯合國前副秘書長、陸外交部前副部長劉振民。特派記者黃雅慧／攝影
中國氣候事務特使、聯合國前副秘書長、陸外交部前副部長劉振民。特派記者黃雅慧／攝影

外界關注中東局勢帶來的能源危機，特別是對中國大陸帶來何種影響，中國氣候事務特使、聯合國前副秘書長、陸外交部前副部長劉振民27日在博鰲亞洲論壇南海主題論壇中表示，中國應對當前中東能源危機的能力與韌性是最強的，在多元進口渠道、混合型的能源結構等因素下，不會出現油荒和氣荒。

談及中國應對中東能源危機的韌性，劉振民指出三點：一是中國不僅自己生產部分石油和天然氣，且擁有多元的進口渠道，包括連接俄羅斯和中亞地區的原油天然氣管道；二是中國的能源結構是混合型的，煤炭仍是中國電力的基礎，但風、光、水、核為主體的可再生能源在總體能源結構中的佔比越來越大，且中國的石油和天然氣消費正進入平台期，2030年前要實現碳達峰；三是中國的石油約48%用作燃料，約52%是化工原料，而化工原料是可替代的。

劉振民也表示，從當前的中東戰火以及荷莫茲海峽危機中吸取五點教訓：一是維護好東亞各國和平共處的良好局面。但目前東亞面臨日本試圖背離和平憲法、再軍事化的風險，他呼籲日本應銘記歷史教訓，恪守和平憲法，努力做亞洲和平的貢獻者，避免走向亞洲和平的破壞者。日本唯有以真誠態度持續推進與東亞各國的和解與合作，東亞區域互信才能真正得到鞏固；

二是努力構建維護東亞共同安全的區域安排。雖然東亞地區經濟合作進展順利，但安全合作仍是短板，日本、韓國、菲律賓仍依賴於美國的軍事同盟合作，給東亞區域合作造成嚴重干擾，堅決抵制亞洲北約化，堅決避免域外國家軍事介入南海事務，努力推進東亞國家的共同安全觀念的普及；

三是守護好南海的海上通道的暢通與安全，南海包括馬六甲海峽和新加坡海峽是東亞地區的重要海上通道，對支撐東亞經濟體的經濟發展與人民生活至關重要；四是加快推動「南海行為準則」（COC），制定COC不可能解決現有爭議，目標是增進互信、規範行為、擱置爭議、避免摩擦、預防衝突；五是吸取中東地區高度依賴化石能源的教訓，加快東亞地區的能源轉型，構建支持本地區能源安全的新型能源體系。

中東 日本 俄羅斯

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