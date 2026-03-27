歐洲議會議員下週訪中 8年來首次

香港南華早報今天報導，歐洲議會（European Parliament）內部市場暨消費者保護委員會委員將於下週訪問中國，這是8年來首次，顯示中方對歐洲議會的遊說正發揮作用。

報導表示，7名歐洲議會內部市場暨消費者保護委員會委員下週將與歐洲議會官方代表團團長艾洛格魯（Engin Eroglu）一起訪問北京與上海，會見中方官員以及中國電商平台Shein、Temu及字節跳動的代表。這些公司都是歐盟監管機構的重點監管對象。

歐洲議會內部市場暨消費者保護委員會主席卡瓦濟尼（Anna Cavazzini）表示，想向中方傳達的訊息是，歐洲內部市場不能充斥來自中國的傾銷或產能過剩產品，而且有關歐洲產品標準的規定必須被遵守，以應對中國電商浪潮。

報導表示，艾洛格魯率領的歐洲議會官方代表團也將於5月下旬訪中，行程包括北京，也可能會到武漢與人大代表會晤。

艾洛格魯向南華早報表示，鑑於美國政府的行為，一些歐洲議會議員對與中國對話的態度變得更加開放。一些對美國持批評態度的歐洲議會議員也正利用這一點，試圖在議會內部改善與中國的關係。

不過，艾洛格魯表示，歐洲議會對俄羅斯向烏克蘭發動戰爭的問題上，立場非常堅定與團結。中國支持俄羅斯正受到關注，但對中國「非常棘手」的人權狀況與工業產能過剩的擔憂，仍然是首要考量。

報導表示，在與范德賴恩（Ursula von der Leyen）領導下更強勢的歐盟執委會交涉未取得進展後，中方轉向歐洲議會進行重點遊說，因為考慮到歐洲議會在制定針對中國產業和網路安全政策上發揮重要作用。

中國政府在2021年宣布制裁5名歐洲議會議員及其家人等，以報復歐盟制裁中國負責新疆「再教育營」等迫害人權官員。

美中關稅戰爆發後，中方大舉拉攏歐盟等國家對抗美國。2025年5月，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。