快訊

憲法法庭判少事法移送規定違憲 3大法官提不同意見「判決無效、應不受理」

在北院待了一晚！應曉薇女兒幫忙籌到3000萬 律師現身辦保

廖思惟小孩生父被起底 富二代全是假？「跟郭采潔拍過戲」照片曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

小泉進次郎就自衛隊軍官闖陸使館表遺憾 陸外交部：遠遠不夠

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（歐新社）
大陸外交部發言人林劍。（歐新社）

日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大日前涉嫌闖入中國大陸駐日本大使館院內，被東京警方以闖入建築物的嫌疑逮捕。日本防衛相小泉進次郎27日上午對此事表示遺憾。大陸外交部隨即在下午回應，日方已向中方就此事件表示非常遺憾，但這遠遠不夠，敦促日方給中方一個負責任的交代。

綜合共同社、陸媒報導，小泉進次郎27日在內閣會議後的記者會上表示，「自衛隊作為軍事組織，維持紀律至關重要。一名理應遵守法律和紀律的自衛隊軍官擅闖中國大使館並被逮捕，實在令人遺憾。」接著他即表示，一旦查明事實，將對此事進行嚴正處理。

27日下午舉行的大陸外交部例行記者會上，大陸外交部發言人林劍表示，越來越多的事實已經浮出水面，該不法分子為自衛隊的少尉官員，選擇使館的通勤時間，攜帶鋒利刀具非法翻牆闖入中國使館，並長時間潛伏在樹叢中，「我們不禁要問，他長時間潛伏是在等什麼人？打算做什麼？日方迄今對此完全沒有說明」。

林劍稱，日本右翼分子聽聞此事件之初，還想為該不法之徒洗白身份，認為不可能是自衛隊官員，「而事實狠狠打了他們的臉」。他表示，日方已向中方就此事件表示非常遺憾，但這遠遠不夠。再次敦促日方盡快徹查，並給中方一個負責任的交代。

外交部 日本 中方

延伸閱讀

日本自衛隊軍官持刀闖陸使館 小泉進次郎終於回應要嚴正處理但未道歉

路徑曝光！自衛官闖大陸駐日大使館 請假北上東京、銀座買刀

批賴指日殖為「東亞共榮圈」說 陸國防部：背叛歷史為殖民張目

日稱自衛隊員持刀找中大使「打算自盡」 中怒轟一句話

相關新聞

日本自衛隊軍官持刀闖陸使館 小泉進次郎終於回應要嚴正處理但未道歉

日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大日前涉嫌闖入中國駐日本大使館院內，被東京警方以闖入建築物的嫌疑逮捕。日本防衛相小泉進次郎27日對此事表示遺憾，並稱正全面協助調查，一旦查明事實關係將嚴正處理。

日本智庫發出驚人預測：中國有能力在2035年前部署2000枚核彈頭

據新加坡聯合早報報導，日本著名智庫笹川和平基金會發表的研究報告說，中國將有能力在2035年前部署2000枚核彈頭。報告指出，中國正透過運作新的後處理廠和快中子增殖反應器，提高製造核武所需的鈽的生產能力。研究團隊預測，到2035年，中國的鈽產量將趕上美國和俄羅斯。

小泉進次郎就自衛隊軍官闖陸使館表遺憾 陸外交部：遠遠不夠

日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大日前涉嫌闖入中國大陸駐日本大使館院內，被東京警方以闖入建築物的嫌疑逮捕。日本防衛相小泉進次郎27日上午對此事表示遺憾。大陸外交部隨即在下午回應，日方已向中方就此事件表示非常遺憾，但這遠遠不夠，敦促日方給中方一個負責任的交代。

英最新報告指香港權利自由持續受侵蝕 陸駁干預內政

英國最新半年報告指出，香港經濟與金融仍具高度自治，但權利與自由持續受侵蝕；中方則指該報告詆毀抹黑香港特區發展，對香港事務說三道四，對此表達強烈不滿。

港媒：港府研引國安法新規充公黎智英財產

香港政府日前修訂國安法實施細則，列明在嚴重案件中被判囚10年或以上的定罪者，可被充公指明財產。香港無線電視新聞引述消息表...

中共中央軍委少將郭鴻濤赴歐與歐盟軍委會主席巴爾杜阿尼會晤

據香港星島日報報導，中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任郭鴻濤少將，當地時間25日帶隊訪問歐洲，與歐盟軍事委員會副主席恩里科・巴爾杜阿尼（Enrico Barduani）中將會晤。巴爾杜阿尼中將表示，雙方交流探討了共同關切議題，亦坦誠溝通了現存分歧。歐方將持續推進安全領域相關對話溝通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。