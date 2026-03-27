小泉進次郎就自衛隊軍官闖陸使館表遺憾 陸外交部：遠遠不夠

日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大日前涉嫌闖入中國大陸駐日本大使館院內，被東京警方以闖入建築物的嫌疑逮捕。日本防衛相小泉進次郎27日上午對此事表示遺憾。大陸外交部隨即在下午回應，日方已向中方就此事件表示非常遺憾，但這遠遠不夠，敦促日方給中方一個負責任的交代。

綜合共同社、陸媒報導，小泉進次郎27日在內閣會議後的記者會上表示，「自衛隊作為軍事組織，維持紀律至關重要。一名理應遵守法律和紀律的自衛隊軍官擅闖中國大使館並被逮捕，實在令人遺憾。」接著他即表示，一旦查明事實，將對此事進行嚴正處理。

27日下午舉行的大陸外交部例行記者會上，大陸外交部發言人林劍表示，越來越多的事實已經浮出水面，該不法分子為自衛隊的少尉官員，選擇使館的通勤時間，攜帶鋒利刀具非法翻牆闖入中國使館，並長時間潛伏在樹叢中，「我們不禁要問，他長時間潛伏是在等什麼人？打算做什麼？日方迄今對此完全沒有說明」。

林劍稱，日本右翼分子聽聞此事件之初，還想為該不法之徒洗白身份，認為不可能是自衛隊官員，「而事實狠狠打了他們的臉」。他表示，日方已向中方就此事件表示非常遺憾，但這遠遠不夠。再次敦促日方盡快徹查，並給中方一個負責任的交代。