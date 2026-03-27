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英最新報告指香港權利自由持續受侵蝕 陸駁干預內政

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
英國最新半年報告指出，香港經濟與金融仍具高度自治，但權利與自由持續受侵蝕；。(中新社)
英國最新半年報告指出，香港經濟與金融仍具高度自治，但權利與自由持續受侵蝕；。(中新社)

英國最新半年報告指出，香港經濟與金融仍具高度自治，但權利與自由持續受侵蝕；中方則指該報告詆毀抹黑香港特區發展，對香港事務說三道四，對此表達強烈不滿。

自1997年7月以來，英國外交大臣每6個月會向英國議會提交一份關於中英香港問題聯合聲明執行情況的報告。

最新報告指出，香港在經濟、貨幣及金融事務方面，仍持續保持高度自治；經濟自由大致維持《中英聯合聲明》所設想的狀態，並透過2025年創紀錄的首次公開募股（IPO）熱潮，進一步鞏固其作為主要國際金融中心的地位。

然而，權利與自由的侵蝕仍在持續。北京透過近期立法會選舉進一步鞏固對香港立法機構的控制，在該選舉中僅允許親北京政黨參與。這使反對聲音完全沒有空間，近期香港歷史最悠久的民主派政黨民主黨解散，即為一項明顯例證。

報告中也提到香港《壹傳媒》創辦人黎智英一案，他在上月被判有期徒刑20年。報告指出，在本報告期間內，國家安全立法進一步深化並被運用，其方式削弱了《中英聯合聲明》所保障的權利與自由。

英國政府持續評估認為，中國仍處於持續未遵守《中英聯合聲明》的狀態，並將繼續要求中國履行其國際義務。

大陸外交部駐港公署則在27日表示，針對英國政府再次發表所謂「香港問題半年報告」，詆毀抹黑香港特區發展，對香港事務說三道四，對此表達強烈不滿和堅決反對。

大陸外交部駐港公署發言人稱，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。

此外，該發言人強調，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，實施《港區國安法》和香港國安條例天經地義，無可指摘。

北京 立法會 黎智英

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