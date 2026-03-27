日本自衛隊軍官持刀闖陸使館 小泉進次郎終於回應要嚴正處理但未道歉

日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大日前涉嫌闖入中國駐日本大使館院內，被東京警方以闖入建築物的嫌疑逮捕。日本防衛相小泉進次郎27日對此事表示遺憾，並稱正全面協助調查，一旦查明事實關係將嚴正處理。

綜合共同社、陸媒報導，小泉進次郎27日在內閣會議後的記者會上表示，「自衛隊作為軍事組織，維持紀律至關重要。一名理應遵守法律和紀律的自衛隊軍官擅闖中國大使館並被逮捕，實在令人遺憾。」接著他即表示，一旦查明事實，將對此事進行嚴正處理。

不過，陸媒「觀察者網」指出，小泉進次郎終於做出回應，但其並未向中方表達歉意，僅稱該事件「令人遺憾」。

大陸外交部發言人林劍24日在例行記者會上表示，3月24日上午，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館，此人承認自身行為非法，威脅要以所謂「神」的名義殺死中國外交人員。

東京警視廳以闖入建築物的嫌疑逮捕了自衛隊三等陸尉、23歲的村田晃大，並於26日將其移送檢方。日本警方稱「對此事深表遺憾」，並將對大陸駐日使館實施24小時警戒。

日本防衛省當天披露了村田晃大的經歷與勤務狀況，表示「沒有接到稱其工作態度和言行有特別問題的報告」。據稱，村田晃大在案發前一天休假。事件當日，村田到了預定時間也沒有到崗出勤，所屬部隊嘗試了與他聯繫。

日本防衛省表示，「將全力配合調查，一旦查明事實，就嚴肅處理」。