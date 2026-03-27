中共中央軍委少將郭鴻濤赴歐與歐盟軍委會主席巴爾杜阿尼會晤

上海民眾除了逛燈會，也喜歡逛市集，近期上海城隍廟附近的福佑小商品市場再度火紅，在多樣的商品攤販中，各類商品和價格都有，光是上海特產雪花膏（護膚品），價格能從4罐人民幣89元，到1罐1元皆有。在強調精打細算的消費趨勢下，大陸民眾採買比價場合也從超市商場轉往小商品市場。

2026-03-27 07:00