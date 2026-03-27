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中共中央軍委少將郭鴻濤赴歐與歐盟軍委會主席巴爾杜阿尼會晤

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任郭鴻濤少將25日帶隊訪問歐洲，與歐盟軍事委員會副主席恩里科・巴爾杜阿尼（Enrico Barduani）中將會晤。 取自X歐盟軍事委員會主席帳號
中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任郭鴻濤少將25日帶隊訪問歐洲，與歐盟軍事委員會副主席恩里科・巴爾杜阿尼（Enrico Barduani）中將會晤。 取自X歐盟軍事委員會主席帳號

據香港星島日報報導，中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任郭鴻濤少將，當地時間25日帶隊訪問歐洲，與歐盟軍事委員會副主席恩里科・巴爾杜阿尼（Enrico Barduani）中將會晤。巴爾杜阿尼中將表示，雙方交流探討了共同關切議題，亦坦誠溝通了現存分歧。歐方將持續推進安全領域相關對話溝通。

歐盟軍事委員會（EUMC）位於比利時布魯塞爾，是歐盟最高軍事機構。

巴爾杜阿尼在其X開設的「歐盟軍事委員會主席」帳號上表示，雙方交流探討了共同關切議題，亦坦誠溝通了現存分歧。歐方將持續推進安全領域相關對話溝通。

他表示，此次互動為雙方就多項議題展開交流提供契機，彼此清晰闡述己方立場觀點，搭建起磋商安全與防務事務的重要溝通渠道。

星島日報報導稱，中央軍事委員會國際軍事合作辦公室是中央軍事委員會的直屬機構，為中國的軍事外交機構，與國防部國際軍事合作辦公室為「一個機構、兩塊牌子」。前身為解放軍總參謀部外事辦公室。

中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任郭鴻濤少將25日帶隊訪問歐洲，與歐盟軍事委員會副主席恩里科・巴爾杜阿尼（Enrico Barduani）中將會晤。 取自X歐盟軍事委員會主席帳號
中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任郭鴻濤少將25日帶隊訪問歐洲，與歐盟軍事委員會副主席恩里科・巴爾杜阿尼（Enrico Barduani）中將會晤。 取自X歐盟軍事委員會主席帳號

比利時 歐盟

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