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王文濤見美貿易代表葛里爾：避免惡性競爭、保持密切溝通 、共同「向前看」

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
3月26日，大陸商務部部長王文濤在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾。 大陸商務部網站
3月26日，大陸商務部部長王文濤在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾。 大陸商務部網站

據大陸商務部發布消息，大陸商務部部長王文濤昨26日在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾。王文濤表示中美應保持密切溝通，共同「向前看」。但他也就美方以所謂「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的多個經濟體發起301調查等表達嚴正關切。

消息稱，雙方就中美經貿關係、多邊和區域經貿合作等議題深入交換意見。中國常駐世貿組織代表團大使李詠箑也參加這次會晤。

中美剛於3月15日至16日法國巴黎舉行第六輪高層經貿磋商，由中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特及葛里爾會談，會談被形容為「坦誠而富有建設性」。但王文濤當時並未參加這輪磋商。

葛里爾表示，過去一年，美中雙方開展了建設性的經貿磋商，並保持密切溝通合作。美方願與中方一道，以兩國元首共識為指引，加強對話，推動美中經貿關係保持持續穩定，實現經貿領域互利共贏。美方願與中方加強世貿組織和區域架構下的溝通交流。

消息稱，王文濤表示，習近平主席指出，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。雙方應共同落實兩國元首釜山會晤和歷次通話重要共識，妥處競爭與合作、過去與未來的關係，加強互利合作，避免惡性競爭，保持密切溝通，共同「向前看」，推動雙邊經貿關係健康、穩定、可持續發展。

王文濤強調，中方願與美方加強多邊與區域經貿合作，共同推動世貿組織改革，推動世貿組織第14屆部長級會議取得務實成果，支持亞太經合組織和二十國集團會議取得正面成果。王文濤也就美方以所謂「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的多個經濟體發起301調查等表達嚴正關切。

3月26日，大陸商務部部長王文濤在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾。 大陸商務部網站
3月26日，大陸商務部部長王文濤在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾。 大陸商務部網站

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