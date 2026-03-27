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日本智庫發出驚人預測：中國有能力在2035年前部署2000枚核彈頭

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本笹川和平基金會預測，中國有能力在2035年前部署2000枚核彈頭。圖為解放軍東風-41型洲際飛彈。 （路透）
日本笹川和平基金會預測，中國有能力在2035年前部署2000枚核彈頭。圖為解放軍東風-41型洲際飛彈。 （路透）

新加坡聯合早報報導，日本著名智庫笹川和平基金會發表的研究報告說，中國將有能力在2035年前部署2000枚核彈頭。報告指出，中國正透過運作新的後處理廠和快中子增殖反應器，提高製造核武所需的鈽的生產能力。研究團隊預測，到2035年，中國的鈽產量將趕上美國和俄羅斯。

美國國防部2024年版的中國軍力報告曾指出，截至2024年初，中國擁有超過600枚可作戰的核彈頭，較2023年估計的500枚增加約100枚，報告並預測到2030年可能達到1000枚。按這次日本智庫的預測數量，並配合美國國防部先前的報告，等於是中國大陸在2030年達到1000枚核彈頭後，只再用5年時間就可再增加一倍的數量。

根據《朝日新聞》報導，與主要核子大國俄羅斯和美國相比，中國目前的鈽儲量相對較小。然而，笹川和平基金會週三（3月25日）發表的報告顯示，中國已從甘肅和四川兩省的兩座石墨反應器中提取了軍用級鈽。截至2024年，中國的鈽儲量估計為2.9噸，足以製造約600至1100枚核彈頭。預計到了2035年，中國的鈽產量將趕上美國和俄羅斯目前的水平。

報告說，中國於2015年在甘肅省沙漠地區興建兩座新的鈽提取後處理廠。此外，中國也在福建省繼續推動一座快中子增殖反應器的建設，這座反應爐能夠提取最適合製造核武的超高純度鈽-239。

報告認為，這座快中子增殖反應器設施於2023年夏季開始大規模向海洋排放廢水，顯示它已進入試運行階段，最快可能在2026年進行後處理以提取鈽。

美國 新加坡 國防部 中國 核彈

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