博鰲論壇 星總理：支持陸加入CPTPP

博鰲亞洲論壇二○二六年會全體大會昨（二十六）日召開，大陸全國人大常委會委員長趙樂際發表演講，強調將持續擴大高水平對外開放、堅持自由貿易。新加坡總理黃循財則稱，鼓勵中國大陸深化融入區域經濟框架，支持並歡迎中國大陸加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（ＣＰＴＰＰ）。

趙樂際演講開頭即指出，當今世界地緣衝突、局部戰爭此起彼伏，單邊主義、保護主義大行其道。大陸將推動構建安危與共、求同存異、對話協商的「亞洲安全模式」，共同維護地區和世界和平穩定；同時，大陸將持續擴大高水平對外開放、堅持擴大內需、堅持自由貿易、優化營商環境等舉措。

黃循財表示，新加坡對中國大陸長期前景充滿信心，將繼續在雙方經濟互惠的領域緊密合作，也鼓勵中國大陸深化融入區域經濟框架。他特別稱，支持並歡迎中國加入ＣＰＴＰＰ。當然，加入這一高標準協定並非易事。

實際上，中國大陸加入ＣＰＴＰＰ目前遇到高標準對接、地緣政治博弈與需要成員國一致同意等挑戰。ＣＰＴＰＰ接納新成員採一票否決制，目前日本、澳洲與加拿大對中國大陸加入採謹慎觀望態度，新加坡、馬來西亞與越南等採原則支持。

黃循財說，當今更加複雜和分裂的世界裡，達成多邊協議極其困難。不能坐等所有國家以同樣的速度、在同一時間共同行動，必須找到新的合作方式。這並不意味著放棄多邊主義。相反，必須繼續加強和改革全球機構。

黃循財也稱，與此同時，需要更靈活的協作方式，即「小多邊主義」。這種方式可以更快地推進，由志同道合的國家設定標準並樹立榜樣。比如區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）、數位經濟夥伴關係協定（ＤＥＰＡ）等。不同國家群體針對特定挑戰展開合作，互補而非取代聯合國等多邊機制。在當前情況下，這是一種務實、靈活且可持續的措施。

黃循財稱，中國大陸將在此過程發揮關鍵作用。他說，中國大陸龐大國內市場可以成為區域增長的強大引擎，比如「十五五」規劃更加強調國內消費，並將為區域創造新機遇；中國大陸還能幫助塑造區域演變中的經濟架構，自由貿易試驗區就是中國大陸堅定承諾的一個生動例證。中國大陸應繼續朝此方向努力，支持開放市場，增強對可預測且穩定的全球貿易體系的信心，並在新興領域制定標準。