聚焦博鰲 林毅夫：中國是世界經濟動力源

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫二十五日在博鰲亞洲論壇二○二六年年會．華商領袖與華人智庫圓桌會議會議間受訪表示，當前，貿易保護主義蔓延、地緣衝突迭起，全球化遭遇逆流，世界經濟復甦進程再添變數。但不管國際局勢如何變化，中國每年對世界經濟增長的貢獻保持在百分之三十左右，是不確定性中的最大確定性。

林毅夫接受中新社訪問表示，中國經濟增長潛力來自很多方面。比如，中國正大力推動技術創新，以人工智能、大數據為代表的第四次工業革命方興未艾，產業升級帶來發展優勢。按購買力平價（ＰＰＰ）計算，中國已是世界最大經濟體和最大市場，擁有最多的應用場景，中國還有世界上最完整的產業體系。中國也擁有制度優勢，能夠將有效市場和有為政府結合在一起。這些都構成了中國經濟發展的優勢和潛力。

談到近期中東局勢對中國經濟影響，林毅夫說，中國對外部各種不確定性已有充足準備，中國像一艘航空母艦，只要做好自己的事情，不管外部環境怎麼樣，都能夠乘風破浪前進。

林毅夫說，在全球經濟疲軟的狀況下，亞洲地區每年對世界經濟增長貢獻率達百分之六十左右，世界經濟的中心正在轉移回亞洲。

世貿組織二○二五年年底發布的報告顯示，全球貿易政策環境顯著惡化，保護主義加劇。加上地緣緊張局勢影響，二○二六年國際經貿預期進一步走弱。世貿組織近日發布的預測顯示，二○二六年全球商品貿易量增長將從二○二五年的百分之四點六放緩至百分之一點九。

林毅夫指出，在全球化退潮的背景下，中國穩定發展將給世界其他國家創造出口、創造市場，中國堅持開放、堅持供應鏈共享、推動全球化發展，有利於充分發揮各國的比較優勢，成為世界經濟發展的重要穩定因素和動力來源。

林毅夫強調，中國的產業不斷升級、技術不斷創新，華商掌握了很多資金和技術，這一優勢可以和中國市場需求結合起來，從中挖掘發展機遇。此外，華商也可以通過發現不同國家的產業比較優勢，將中國的產業引出去，幫助中國企業創造「第二春」的同時，也促進自身發展，中國的確定性是華商發展的最大的底氣與機遇。