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無攻台計畫？洪耀南：習近平2035達社會主義現代化前 台灣非目標

中央社／ 台北26日電
淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南。記者陳正興／攝影
淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南。記者陳正興／攝影

中國2027年具備攻台能力的說法一度甚囂塵上，近來因美國情報單位指中國現階段無此計畫引發熱議。淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南今天表示，中共總書記習近平目前更重要的目標，是2035年「基本實現社會主義現代化」，在此之前，台灣並不是他的最主要議題。

洪耀南今天在中央社以「習近平與中國─政經社會，現況挑戰」為題，針對中國情勢發表解析演講時，作上述表示。他並提到，有日本學者曾認為習近平的「統一台灣」目標，恐如故總統蔣中正當年「反攻大陸」的目標淪為口號之虞，值得觀察。

洪耀南指出，2027年是習近平提出的中共解放軍「建軍一百年奮鬥目標」年，內容是確保共軍能「全面有效履行新時代使命任務，為全面建成世界一流軍隊奠定決定性基礎」。但習近平更重要的目標，是在2035年「基本實現社會主義現代化」，那是他目前最大的任務，屬經濟領域。在此之前，台灣並不是他設定的最主要議題。

洪耀南提到，2049年是中共建政100年，是習近平設定的「兩個一百年」當中的目標之一（另一目標是2021年中共建黨100年），也是他實現「中華民族偉大復興」的目標年。而習近平一直念念不忘的是，「中華民族偉大復興」的目標「不能少了台灣」，因此可視為他解決「台灣問題」的時間。

洪耀南認為，綜合上述目標來看，2035至2049年應是習近平畫定解決「台灣問題」的時間點。但是，習近平即使設定這個時間點，並不代表他一定要執行，或許有可能是他用來向黨內爭取連任總書記的一種說法，表示「有責任」處理「台灣問題」。

洪耀南並表示，習近平能否在2035至2049年解決「台灣問題」的另一個關鍵，是他的健康及繼任人選問題，畢竟2035年習近平就將滿82歲。目前來看，習近平2027至2032年繼續連任中共總書記毫無問題，而他在2032年中共舉行22大時是否有逐漸交棒的跡象，將成為中共2035至2049年間對台的變數。

儘管如此，洪耀南提醒，中國對其提出的所謂「一國兩制台灣方案」，還是找了許多學者討論所謂的「治理方案」，類似台灣在蔣中正時期設置的「光復大陸設計研究委員會」那般。

日本學者松田康博2024年3月間接受美國之音（VOA）專訪時表示，習近平對台無論武統或「強制性和平統一」都不大可能成功，結局就是讓自己「蔣介石化」，只能表面上繼續高喊統一口號，諸如蔣中正當年高喊「反攻大陸統一中國」的口號一樣。

台灣問題 中華民族 蔣中正 習近平

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