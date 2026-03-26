快訊

「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

全台已打逾54萬劑！新北診所赫見GSK流感疫苗含混濁物 疾管署急回收

柯文哲遭判17年 陳佩琪嘆全家被抄到翻天：請問法官我先生貪汙的錢在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：統一後建設說法偏重「物質誘因」 難成對台吸引力

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

針對大陸國台辦提出「和平統一後協助台灣建設環島高鐵、東西向高速公路」等說法，陸委會26日表示，相關論述多著重「物質利益」，對台灣社會而言吸引力有限，兩岸差異亦非單純建設即可解決。

陸委會26日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。對於國台辦稱未來可協助台灣興建重大交通建設，甚至可經「京台高速公路」自駕至北京，梁文傑回應，相關說法與國民黨團總召傅崐萁過去提出的政見相似，包括推動國道六號東延至花蓮及興建環台高鐵。

他指出，以東西向高速公路為例，相關規劃早在民國79年即已討論，但遲未推動，關鍵不在技術或經費，而是涉及環境保護、生態影響及社會價值選擇等多重因素，需經長期社會溝通與討論，並非單純工程能力可解決，並指「這是中共所無法理解的」。

梁文傑表示，大陸方面傾向以技術與資源投入作為解方，但「台灣社會不是這樣解決問題的」，台灣決策涉及更多價值判斷，並非單靠建設即可處理。

他並指出，大陸對台政策長期強調統一後的各項「物質好處」，但台灣整體經濟水準，包括人均GDP與可支配所得，仍普遍高於大陸主要城市，相關誘因對多數台灣民眾而言有限；另一方面，大陸亦未能提出物質以外的誘因。

另就大陸推出「農林22條」滿5週年及相關成效，梁文傑表示，相關措施確實吸引部分台灣農業從業者赴陸投資，例如鳳梨釋迦等作物在雲南、海南的種植規模已明顯擴大，甚至達台灣的4至5倍。

不過他直言，相關發展長期可能對台灣農產品出口形成競爭壓力，若仍將大陸市場視為主要出路，恐非長久之計。

陸委會 梁文傑 環島高鐵 傅崐萁 高速公路

延伸閱讀

小三通暫無增班必要…陸委會：兩岸分歧「非吃飯聊天可解」

陸配徐春鶯涉反滲透法 梁文傑：政黨不處理就是自願被滲透

徐春鶯案揭大陸人民商務入境漏洞 陸委會：7萬人適用快速審查

美國報告稱中共未計畫2027年犯台 陸國防部：中國終將統一

相關新聞

徐春鶯案揭大陸人民商務入境漏洞 陸委會：7萬人適用快速審查

陸配徐春鶯涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，被依反滲透法等罪起訴。起訴書揭露徐春鶯協助中共人士以商務交流名義來台，並涉不實申報與偽造行程。陸委會副主委梁文傑今指出，現行大陸人民商務入境採簡化快速審查，去年約7萬人次，強化審查恐影響商務活動進行，將改善並對上述相關人員、組織做出限制。

共軍瞭望1號監測艦在荷莫茲海峽附近？陸國防部：這是假消息

中東局勢緊張，中共是否會有兵力部署一直受到關注，對於傳聞共軍瞭望1號海上警戒監測艦目前正在荷莫茲海峽附近，大陸國防部公開駁斥稱，「這是一條假消息」。

大陸遊客「棄日赴韓」 韓觀光部長：將提供多次往返簽證

日中關係惡化後，中國遊客紛紛放棄日本轉赴韓國旅遊。韓國文化體育觀光部長崔輝永接受陸媒專訪時透露，計畫針對曾經訪韓的中國遊...

小三通暫無增班必要…陸委會：兩岸分歧「非吃飯聊天可解」

針對金門縣長提出「小三通增班」等建議，陸委會26日表示，目前小三通平日載客率約7成以上，現行航班仍足以應付需求，節假日期間則透過增班因應，未來若出現運能不足情況，才會進一步評估加開船班。

陸配徐春鶯涉反滲透法 梁文傑：政黨不處理就是自願被滲透

陸配徐春鶯涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，被依反滲透法等罪起訴。陸委會副主委梁文傑26日下午表示，陸委會對此案持續有關注，但也不知道背後有這麼多細節。他強調，政黨凡是被滲透就是受害者，每個政黨都可能被滲透，但是當滲透事實很明顯時，政黨就要處理，否則就是自願被滲透，就是在跟對岸合作。

批賴指日殖為「東亞共榮圈」說 陸國防部：背叛歷史為殖民張目

賴總統日前出席活動士指出，日本殖民台灣是為了推動「東亞共榮圈」，引起爭議，大陸國防部發言人蔣斌26日下午在記者會上批評賴清德「背叛歷史為殖民張目」，也多次批評日本最近的軍事動向、自衛隊持刀闖使館等事件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。