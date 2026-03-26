陸委會：統一後建設說法偏重「物質誘因」 難成對台吸引力

針對大陸國台辦提出「和平統一後協助台灣建設環島高鐵、東西向高速公路」等說法，陸委會26日表示，相關論述多著重「物質利益」，對台灣社會而言吸引力有限，兩岸差異亦非單純建設即可解決。

陸委會26日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。對於國台辦稱未來可協助台灣興建重大交通建設，甚至可經「京台高速公路」自駕至北京，梁文傑回應，相關說法與國民黨團總召傅崐萁過去提出的政見相似，包括推動國道六號東延至花蓮及興建環台高鐵。

他指出，以東西向高速公路為例，相關規劃早在民國79年即已討論，但遲未推動，關鍵不在技術或經費，而是涉及環境保護、生態影響及社會價值選擇等多重因素，需經長期社會溝通與討論，並非單純工程能力可解決，並指「這是中共所無法理解的」。

梁文傑表示，大陸方面傾向以技術與資源投入作為解方，但「台灣社會不是這樣解決問題的」，台灣決策涉及更多價值判斷，並非單靠建設即可處理。

他並指出，大陸對台政策長期強調統一後的各項「物質好處」，但台灣整體經濟水準，包括人均GDP與可支配所得，仍普遍高於大陸主要城市，相關誘因對多數台灣民眾而言有限；另一方面，大陸亦未能提出物質以外的誘因。

另就大陸推出「農林22條」滿5週年及相關成效，梁文傑表示，相關措施確實吸引部分台灣農業從業者赴陸投資，例如鳳梨釋迦等作物在雲南、海南的種植規模已明顯擴大，甚至達台灣的4至5倍。

不過他直言，相關發展長期可能對台灣農產品出口形成競爭壓力，若仍將大陸市場視為主要出路，恐非長久之計。