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小三通暫無增班必要…陸委會：兩岸分歧「非吃飯聊天可解」

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

針對金門縣長提出「小三通增班」等建議，陸委會26日表示，目前小三通平日載客率約7成以上，現行航班仍足以應付需求，節假日期間則透過增班因應，未來若出現運能不足情況，才會進一步評估加開船班。

陸委會26日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。對於金門縣長陳福海25日拜會陸委會主委邱垂正時，提出包括「小三通航班增班」、「提升金門CIQS人力配置」及「開拓多元旅遊客源」等建議，梁文傑回應，根據航港局資料，目前平日航班並未滿載，整體運能尚可支應需求。

他指出，若遇假日或節慶旅運高峰，現行作法是採取機動增班因應；未來若需求持續增加，才會考慮是否常態性增班。

至於金門港旅運中心啟用後，是否需增加CIQS（海關檢查、證照查驗、檢疫及安全檢查）人力配置，梁文傑表示，將與相關單位協調處理。

另有媒體提問，金門縣長陳福海與縣議會議長洪允典日前赴福建東山島參與關帝進香活動，規模逾2000人，被視為近年大型宗教交流。對此，梁文傑表示，陳福海已說明此行並非由他率領，他只是剛好也要去。

對於兩岸宗教交流是否有助於增進理解，梁文傑指出，「全世界最了解大陸的就是台灣人」，兩岸問題癥結不在於是否互相理解，而在於對「政治制度及幸福的生活」認知不一，「這種根本性的分歧不是宗教交流或大家喝酒、吃飯、聊天就可以解決的」。

小三通 金門 洪允典 陸委會 梁文傑 邱垂正

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