陸配徐春鶯涉反滲透法 梁文傑：政黨不處理就是自願被滲透

陸配徐春鶯涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，被依反滲透法等罪起訴。陸委會副主委梁文傑26日下午表示，陸委會對此案持續有關注，但也不知道背後有這麼多細節。他強調，政黨凡是被滲透就是受害者，每個政黨都可能被滲透，但是當滲透事實很明顯時，政黨就要處理，否則就是自願被滲透，就是在跟對岸合作。

徐春鶯一案引發外界關注，梁文傑26日在陸委會例行記者會上首先提到，長期以來陸委會和相關單位一直在注意中共對陸配團體的滲透和利用，這份起訴書能了解到很多細節。因行政單位沒有調查權，從徐春鶯2023年提到民眾黨要提名她當不分區立委開始，陸委會都持續在關心，但也不知道背後有這麼多細節。

梁文傑表示，起訴書中很清楚顯示，中共對陸配團體的介入和利用，其實有一條高度組織化的指揮鏈。其中一個最重要目標就是要設法打入國民黨跟民眾黨，在裡面扶植屬於陸配的不分區立委。

起訴書顯示，徐春鶯和她的上線，中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤、中共中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲，起訴書羅列對話顯示，他們幾乎每天都在討論台灣的政情，而且已經發展很久。

徐春鶯先試圖在國民黨內扶植牛春茹、史雪燕兩位陸配當不分區立委，接著藉由支持黃珊珊市長選舉打入民眾黨以討取不分區立委，後續徐春鶯因引起社會爭議退出，改由李貞秀出任，並在對話中提到可以動員麥玉珍和其他國民黨委員推動陸配「六改四」。梁文傑表示，整個過程陸委會一直在跟立法院和委員協商，去解釋、去報告，但「也想不到後面是對岸的指揮跟命令」。

他提到，起訴書中還有個插曲顯示，徐春鶯的除籍文件也是由孫憲幫她取得，因為徐春鶯入籍台灣後一直沒有取消大陸戶籍，2023年11月才由孫憲直接幫她申請取得，因為徐春鶯要申請民眾黨的不分區。這也是看起訴書才知道。

梁文傑認為，從起訴中中看起來，徐春鶯對台灣社會的想像和台灣主流民意是不一樣的。當中有段對話，國民黨立委江啟臣2019年接見黃之鋒、朱凱迪等香港民主派人士，徐春鶯向其上線表示，國民黨不想統一、被國民黨騙了。然而，當時台灣社會對於香港民主運動、反送中運動幾乎是一面倒支持，而江啟臣接見黃之鋒、朱凱迪竟然也能被當作罪狀。

梁文傑強調，這份起訴書建議至少所有參與政治的人都要讀一下，中共滲透不分黨派，國民黨和民進黨都被滲透過，民眾黨也不會例外。

梁文傑並稱，他個人相信，黃珊珊和徐春鶯接觸的時候，只是希望可以動員陸配團體支持她選市長，不會知道徐春鶯在整個過程中心懷目的，背後受人指揮。希望大家不要指責哪個政黨是被滲透，凡是被受透就是受害者，每個政黨都可能被滲透，當滲透事實明顯時政黨就要處理，否則就是自願被滲透，就是在跟對岸合作。