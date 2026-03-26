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徐春鶯案揭大陸人民商務入境漏洞 陸委會：7萬人適用快速審查

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸配徐春鶯涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，被依反滲透法等罪起訴。起訴書揭露徐春鶯協助中共人士以商務交流名義來台，並涉不實申報與偽造行程。(圖／本報系資料照)
陸配徐春鶯涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，被依反滲透法等罪起訴。起訴書揭露徐春鶯協助中共人士以商務交流名義來台，並涉不實申報與偽造行程。(圖／本報系資料照)

陸配徐春鶯涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，被依反滲透法等罪起訴。起訴書揭露徐春鶯協助中共人士以商務交流名義來台，並涉不實申報與偽造行程。陸委會副主委梁文傑今指出，現行大陸人民商務入境採簡化快速審查，去年約7萬人次，強化審查恐影響商務活動進行，將改善並對上述相關人員、組織做出限制。

根據起訴書，徐春鶯涉長期與中共中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲往來。徐春鶯與友人羅女明知孫憲真實身分，仍以羅女的集智公司名義，邀請孫憲來台「商務活動交流」，請旅行社在申報事項欄位中，不實填寫「申請人未曾任中國大陸地區黨務、行政、軍事或具政治性機關、團體之職務或為其成員者」。再繳交偽造的每日行程表，取得內政部移民署入境許可。

梁文傑表示，這個部分有在做檢討，但是中間有兩難，孫憲是利用所謂商務活動進來。現在對於大陸人民進來台灣的相關規定，兩岸商務活動很頻繁，所以也不想因為過度審核，讓需要比較快速進行的商務活動受到耽擱。所以在商務活動部分，對商務人士有做簡化和快速的流程處理。基本上只要經濟部審認之後，大概就不會到陸委會這邊來。

他進一步指出，以去年來講，以商務活動進來的大概有7萬多人，這些可以經過簡化快速流程進來台灣。這個部分是兩難，如果把這部分收緊，去做全面性審核的話，可能又會在無意之中阻礙到很多需要快速進行的商務活動，這個部分還在檢討看有沒有辦法改進。

針對孫憲的狀況，梁文傑提到，由於他申請是來商務活動，所以比較快速就進來了，他也沒有正確填報訊息。起訴書裡面提到孫憲見了誰，在申請資料裡面是完全沒有的。對於幫他申請的這家公司以及孫憲這個人，以後都會做限制。

徐春鶯 反滲透法 移民署 經濟部 梁文傑 陸委會

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