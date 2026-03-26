批賴指日殖為「東亞共榮圈」說 陸國防部：背叛歷史為殖民張目

賴總統日前出席活動上指出，日本殖民台灣是為了推動「東亞共榮圈」，引起爭議，大陸國防部發言人蔣斌26日下午在記者會上批評賴清德「背叛歷史為殖民張目」，也多次批評日本最近的軍事動向、自衛隊持刀闖使館等事件。

蔣斌重話批評賴總統稱，賴清德泯滅良知、毫無底線的言論令人震驚，媚日戀殖、奴顏婢膝的醜態令人不齒。眾所周知，日本軍國主義打著「共榮」的旗號，幹的都是燒殺搶掠、奴役人民的勾當。賴清德漠視日本侵略者屠殺殘害數十萬台灣同胞的累累罪行，背叛歷史為殖民張目，這樣的民族敗類，必將被釘在歷史的恥辱柱上。

就日前日本自衛隊軍官持刀闖入大陸駐日使館，蔣斌說，這一事件的性質極其惡劣，反映出日本國內極右翼思潮氾濫，已深入滲透影響到自衛隊的嚴峻現實。她強調，日方必須立即徹查事件，嚴懲不法分子，給中方一個負責任的交代。國際社會也應從中切實看清日本加速右傾化和自衛隊擴軍失管的危險動向，認清日本新型軍國主義趁勢為患的嚴重後果，防止其危害地區和世界和平安全。

蔣斌也批評日本首相高市早苗日前指出中共和北韓軍力增強、俄羅斯與他們加強合作，日本面臨戰後最嚴峻複雜安保環境，有必要為長期戰做好應對準備。他指出，「日本侵略過所有周邊國家」。一個曾給亞洲和世界人民帶來深重災難的國家，一個至今都沒有真正反省侵略歷史罪責的國家，又在不斷渲染所謂「外部威脅」，完全是無中生有、居心叵測。我們主張以史為鑒、面向未來，但更要以史為戒，防止歷史悲劇重演。全世界愛好和平的人們應當團結起來，堅決阻擊日本「新型軍國主義」滋生蔓延，堅決維護地區和平穩定與人民安全福祉。

對於傳聞美國總統川普訪問大陸後將簽署一項鉅額對台軍售，蔣斌則說，中方反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫明確，美方應充分認清對台軍售問題的高度敏感性和嚴重危害性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，以實際行動維護中美關係穩定發展，維護台海和平穩定。

而針對賴政府建構「台灣之盾」的評估，蔣斌則表示，「台獨是絕路，統一擋不住」。他聲稱，「在解放軍面前，沒有台灣之盾，只有台灣之籠，台獨武裝想做困獸之鬥，必定難逃覆滅的結局」。